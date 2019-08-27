Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 5 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de, silahlı saldırı sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Ovayurt Sokağı'nda, aynı aileden olduğu öğrenilen 5 kişiye, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce araç içerisinden tüfekle ateş açıldı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması çalışma başlatıldı.

