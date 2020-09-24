Sultanbeyli’deki cinayetin zanlısı yakalandı

Sultanbeyli’de Suriye uyruklu bir kişi, bir başka Suriyeli tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayete aralarındaki cep telefonu pazarlığının neden olduğu ortaya çıkarken, maktulün ölmeden hemen önce yaralı şekilde koşmaya çalışması kameralara yansıdı.

Olay, 20 Eylül günü saat 20.00 sıralarında Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Ahmad Aaraj, arkadaşı Fuad K. ile birlikte, bir restorandan dürüm aldıktan sonra çalıştığı cep telefonu dükkanına dönmek için yola çıktı. İki arkadaş yolda yürürken yanlarına gelen kendileri gibi Suriye uyruklu Yusuf A., Aaraj ile özel olarak konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Fuad K. onların yanından ayrıldı ve Aaraj ile Yusuf A. birlikte yürümeye başladı.

Göğsünden bıçaklandı, elindeki dürümü bırakmadı

Ahmed Aaraj ve Yusuf A. cadde üzerinde yürürken, Yusuf A., cebinden çıkardığı sustalı diye tabir edilen bıçağı Aaraj’ın göğsüne sapladı. Neye uğradığını şaşıran Ahmad Aaraj, olayın şoku ve göğsündeki acıyla kaçmaya başladı. Aaraj elindeki yemek poşetini bırakmayarak yaralı şekilde çalıştığı cep telefonu dükkanına döndü. Onu kanlar içerisinde gören arkadaşı Fuad K., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Ahmad Aaraj, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.