HABER

Sultangazi'de korkutan olay! Çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:06 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Habibler Mahallesi'nde bulunan bir otomobil lastik tamirhanesinde meydana geldi. Veysel Kutlu, arkadaşı Mehmet Yılmaz'ı ziyaret etti. İki arkadaş bir süre sohbet ettikten sonra Veysel Kutlu, iş yerinde bulunan çakmak gazı dolum tüpü ile çakmağına gaz doldurmak istedi. Bu sırada çakmak gazı tüpü bir anda patladı.

KENDİ YARASINI BIRAKTI, YARALANAN ARKADAŞINA YARDIM ETTİ

Patlama sonrası gaz tüpünün parçaları Mehmet Yılmaz ve Veysel Kutlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine saplandı. Kollarından yaralanan Mehmet Yılmaz, arkadaşı Veysel Kutlu'yu kanlar içerisinde gördü. Yılmaz, Kutlu'ya ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Yılmaz, Kutlu'nun daha fazla kan kaybetmemesi için iş yerinde bulunan bez parçalarıyla yaralarına tampon yaptı. Daha sonra otomobile bindirerek Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürdü. Kollarından yaralan Mehmet Yılmaz ve Veysel Kutlu tedaviye alındı. Mehmet Yılmaz yapılan tedavinin ardından taburcu edilirken, Veysel Kutlu'nun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Dehşete düşüren olay! Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdüDehşete düşüren olay! Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü

"KULAĞIMDA ÇINLAMA SESİ DUYDUM"

Olay anını anlatan Mehmet Yılmaz, "Dükkan arkadaş geldi. Çakmağının gazı yokmuş. Gaz dolduruyordu. Gaz doldururken, gaz kaçağı oluşuyor. O da fark etmiyor. Çakmağı basınca nasıl olduysa tüp ile beraber patladı. Tüp patlayınca parçaları ikimizin vücuduna saplandı. Ondan sonra ben apar topar arkadaşımın vücuduna bez sardım. Hemen arabaya binip, hastaneye getirdim. Şu an durumu iyi" dedi

"GELDİĞİMDE YERDE KAN İZLERİ GÖRDÜM"

İş yeri sahibi İbrahim Alat ise,"Geldiğimde yerde kan izlerini gördüm. Arkadaşları aradım. Bir tanesinin durumu iyi, birinin durumu ise çok kötü. Kendi imkanlarıyla hastaneye gitmişler" dedi.

Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı! Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!
80 yaşında öğrenci oldular, gençlere taş çıkarttılar80 yaşında öğrenci oldular, gençlere taş çıkarttılar
Tellere takılıp, yaralanan karacaya tedaviTellere takılıp, yaralanan karacaya tedavi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul sultangazi patlama çakmak gazı

En Çok Okunan Haberler

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
tüp patlamaz kolay kolay..gaz kaçırmışsa ortamdaki gaz patlar bildiğim..bende kullanıyorum.. biraz tedirgin olmadım değil ama.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! AFAD duyurdu: İstanbul'da bir deprem daha

İstanbul'da bir deprem daha!

Süleyman Demirel'in anıt mezarı Isparta'da ziyarete açıldı! Anıtkabirden sonra en büyüğü

Süleyman Demirel'in anıt mezarı ziyarete açıldı!

Son dakika! Kayseri'de servis midibüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Servis midibüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kayınpederini öldürdü! Paylaşımı kan dondurdu: Cehennemi hak edelim

Kayınpederini öldürdü! Son paylaşımı kan dondurdu

Ecem Balcı'nın otopsi raporu korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Dehşete düşüren olay! Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü

Dehşet! Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.