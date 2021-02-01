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  4. Sultangazi'de trafik magandasının tehlike saçtığı anlar kamerada

Sultangazi'de trafik magandasının tehlike saçtığı anlar kamerada

01.02.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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İstanbul Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasın da trafikte tehlikeyi hareketler yapan sürücü, kameraya yansıdı. Kendi güvenliğini ve diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan maganda, sokak ortasında adeta zigzag çizdi.

Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2384 Sokak'ta tehlikeli hareketler yapan maganda sürücü korku dolu anlar yaşattı.

O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Sokak ortasında otomobiliyle 'drift' yaparak ilerleyen sürücü hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Sokak ortasında uzun süre bu şekilde ilerleyen maganda bir süre sonra gözden kayboldu. Maganda sürücünün tehlike saçarak ilerlediği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Görüntülerde, makas atarak ilerleyen sürücünün karşı yönden gelen bir araca çarpmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. Buna rağmen makas atarak ilerlemeye devam eden sürücüye bir başka araç sürücüsünün kornaya basarak tepki gösterdiği duyuluyor.

(DHA)

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