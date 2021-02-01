Sultangazi'de trafik magandasının tehlike saçtığı anlar kamerada

Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2384 Sokak'ta tehlikeli hareketler yapan maganda sürücü korku dolu anlar yaşattı.

O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Sokak ortasında otomobiliyle 'drift' yaparak ilerleyen sürücü hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Sokak ortasında uzun süre bu şekilde ilerleyen maganda bir süre sonra gözden kayboldu. Maganda sürücünün tehlike saçarak ilerlediği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Görüntülerde, makas atarak ilerleyen sürücünün karşı yönden gelen bir araca çarpmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. Buna rağmen makas atarak ilerlemeye devam eden sürücüye bir başka araç sürücüsünün kornaya basarak tepki gösterdiği duyuluyor.

(DHA)

