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Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 07:00 | Son Güncelleme

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde iki bina arasında oluşan çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi.

Olay, saat 02.30 sularında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1299 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle binalar arasında çatlak oluştu.

BİNALAR GÜRÜLTÜYLE AYRILDI

Gece saatlerinde ise binalardan büyük bir gürültü kopmasıyla vatandaşlar, korku içinde uyandı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede binalar arasında çatlak oluştuğunu tespit etti. Bunun üzerine yan yana bulunan 3 bina ekiplerce boşaltıldı. Polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk olmaması için sokağı güvenlik şeridi ile kapattı.

'DEPREM OLDU ZANNETTİK'

Gündüz saatlerinde çatlağın oluştuğunu ileri süren bina sakini İbrahim Bozanoğlu, “Gece saat 02.30 sularında büyük bir ses duyduk, deprem oldu zannettik. Güm diye, bir ses geldi, tüm apartman kendimizi attık dışarı. Binalar tahliye edildi ama bize daha net bir bilgi gelmedi. Geceyi nerede geçireceğiz bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle eve gedeceğiz veya bekleyeceğiz sabaha kadar. Tespit yapmasını bekleyeceğiz, yetkili kişilerin bilgisi dahilinde bekleyeceğiz” diye konuştu.

"GAZ VANALARINI KAPATTIM"

Bir bina sakini ise "Deprem gibi bir his yarattı. Çatlama sesleri geldi. Yataktan düşürecek kadar bir sarsıntıydı. Yukarıdan aşağıya doğru herkes inmeye başladı. Gaz vanalarını herhangi bir patlamaya sebebiyet vermemesi için kapadım. Bizimle beraber yaşayan 2 kedi ve bir kuşumuz var onları da aldık aşağıya indik. Bu geceyi yakınlarımızın evinde geçireceğiz" diye konuştu.

Yetkililerin binalarda inceleme yapacağı öğrenildi.

(İHA-DHA)

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