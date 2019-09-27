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Sultangazi'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 13:53 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de depremin ardından çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi.

Sultangazi'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ'de depremin ardından çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi. Tahliye edilen bina sakinleri geceyi komşu ve akrabalarında geçirdi.
İstanbul'da dün 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Sultangazi'de bulunan 6 binada hasar oluştu. Hasar oluşan binalar ekipler tarafından mühürlenerek, tahliye edildi. Mühürlenen binalardan birisi de 50. Yıl Mahallesi 2030 Sokak'ta bulunan 6 katlı bina oldu. Deprem sonrası çatlaklar oluşan bina sakinleri durumu ekiplere haber verdi. Binada inceleme yapan ekipler bina hakkında tahliye kararı verdi. Mühürlenen binada oturanlar tahliye edildi. Bina sakinleri geceyi komşu ve akrabalarında geçirdi.
(FOTOĞRAF)

Sultangazi'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendiSultangazi'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendiSultangazi'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi

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