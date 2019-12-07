HABER

SULTANGAZİ'DE HASTANENİN YÜRÜYEN MERDİVENLERDEN DÜŞEN ANNE KIZ YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 11:30 | Son Güncelleme

Sultangazi'de, iki kadın yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı.

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL (DHA)

Sultangazi'de, iki kadın yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı. Durumu fark eden hastane görevlileri, butona basarak merdivenleri durdurmasıyla kaza ucuz atlatıldı.

Olay, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastaneye tedavi için geldiği öğrenilen 86 yaşındaki kadın ile 45 yaşındaki kızı, üst kata çıkmak için yürüyen merdivene bindi. Dengelerini kaybeden kadınlar merdivenden aşağı yuvarlanmaya başladı. Durumu fark eden hastanenin güvenlik personelleri, acil durdurma butonuna basarak merdivenleri durdurdu. Yaşlı kadın ve kızı hafif şekilde yaralandı. Yaşlı kadın sedye ile kontrol amaçlı hastanenin acil servis bölümüne kaldırılırken, kızının ise tedavisinin ayakta yapıldı. Merdivenden düşen anne kız tedavilerinin ardından taburcu edildi.

2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var 2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var
'Cağ kebabı kimin?' tartışması Erzurumluları kızdırdı 'Cağ kebabı kimin?' tartışması Erzurumluları kızdırdı 
Polis iğneyle kuyu kazdı, Bursa-İstanbul arası hırsızlık şebekesini çökerttiPolis iğneyle kuyu kazdı, Bursa-İstanbul arası hırsızlık şebekesini çökertti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Başkentte sabaha karşı acı olay...

Başkentte sabaha karşı acı olay...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... "Biz bunu duyunca donduk kaldık"

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Kan donduran anların görüntüsü ortaya çıktı! Arkasından gelip başından vurdu

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için mağara ve kuyular aranıyor

6 gün oldu... Didik didik aranıyorlar

Rusya, Çin sınırına balistik füze saldırılarına karşı hava savunma sistemleri kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Meteoroloji'den kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.