HABER

Sultangazi’de oto tamircisinde yangın çıktı, 2 araç kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

Sultangazi’de oto tamircisinde bir kıvılcımdan çıkan yangında faciadan dönüldü.

Sultangazi’de oto tamircisinde yangın çıktı, 2 araç kül oldu

Sultangazi’de oto tamircisinde bir kıvılcımdan çıkan yangında faciadan dönüldü. 2 aracın yanarak kullanılamaz hale geldiği olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, dükkanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 13.30 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamircisinde meydana geldi. İddiaya göre, dükkan önünde çekici üzerinde bulunan araca kaynak yapıldığı sırada çevreye saçılan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın iş yerinin çevresine yayıldı. Olayı gören vatandaşları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Sultangazi ve Habibler İtfaiyesine bağlı ekipler yanan 2 araca ve iş yerinin çevresine sıçrayan yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmaları ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken söz konusu oto tamircisinde bulunan 2 araç ve bir kamyon dorsesine istiflenen malzeme kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangının olduğu sırada olay yerine yakın park edilen bir araç, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlar tarafından iteklenerek kaldırıldı.
Olayın görgü tanığı Cihan Selçuk, “Arabayı tamir ederlerken, birden kıvılcımdan yangın çıkmış. Rüzgardan da bu diğer taraflara doğru yayılmış. 2 araç ve buradaki malzemeler zarar görüyor. Ardından müdahale ediyorlar” dedi.
Yangın, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Sultangazi’de oto tamircisinde yangın çıktı, 2 araç kül oldu

Sultangazi’de oto tamircisinde yangın çıktı, 2 araç kül oldu

Sultangazi’de oto tamircisinde yangın çıktı, 2 araç kül oldu

Sultangazi’de oto tamircisinde yangın çıktı, 2 araç kül oldu

Sıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladıSıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladı
Manisa’da devrilen traktörün altında kalan 15 yaşındaki genç öldüManisa’da devrilen traktörün altında kalan 15 yaşındaki genç öldü
Fabrika yangınına TOMA’lı müdahaleFabrika yangınına TOMA’lı müdahale
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Giyim devinin adı değişti

Giyim devinin adı değişti

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.