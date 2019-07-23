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SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLDEKİ CİNAYET KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 13:34 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ ilçesinde otomobilinin içinde tabancayla vurularak öldürülen Şaban Ok(49) cinayetiyle ilgili şüpheliler Arif G.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİYVAN/İSTANBUL(DHA)
SULTANGAZİ ilçesinde otomobilinin içinde tabancayla vurularak öldürülen Şaban Ok(49) cinayetiyle ilgili şüpheliler Arif G. ile Gülşah Ç. gözaltına alındı. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği tespit edilirken, olay anının ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

KAZA YAPAN ARACIN İÇİNDE VURULMUŞ OLARAK BULUNMUŞTU
Sultangazi, 75. Yıl mahallesi üzerinde 14 Temmuz'da meydana gelen olayda bir kişi kaza yapan otomobilinin içinde tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polis yaptığı incelemede ölen kişinin Şaban Ok olduğunu tespit etmişti.

CİNAYET ANI KAMERALAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENMİŞ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada olayın güvenli kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde Şaban Ok'un otomobiliyle geldiği sokakta yanına yürüyerek gelen bir kişiyle buluştuğu, ikilinin yaklaşık yarım saat boyunca aracın içinde konuştukları tespit edildi. Daha sonra şüphelinin araçtan inmesinin ardından otomobilin yokuş aşağı kayarak ilerleyip bir süre sonra kaza yaptığı tespit edildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis yaya olarak kaçan şüphelinin peşine düşerken 19 Temmuz 2019 tarihinde Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Arif G.(23) gözaltına alındı. Sürdürülen operasyonda Gülşah Ç.(34) şüphelide yakalandı.
Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Arif G. poliste verdiği ifadesinde tanıdığı olan Gülşah Ç.'nin alacağı olan parayı almak için kendisinde yardım istediğini Bu konuyu konuşmak için Şaban Ok'la buluştuğunu bu sırada aralarında tartışma çıktığını söyledi. Gözaltına alınan Gülşah Ç. ise olanlardan haberi olmadığını söyledi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Arif G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Gülşah Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası
-Şüphelinin otomobile binmesi
-Otomobilden çıkması
-Otomobilin kayması
-Aktüel görüntüler
-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
-Şabak Ok'un vesaikalık fotoğrafı

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