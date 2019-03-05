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Sultangazi'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 19:46 | Son Güncelleme

Bir binanın çatı katında çıkan yangın dolayısıyla mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'deki bir binanın çatı katında çıkan yangın dolayısıyla mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi 95. Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm daireye yayılan yangın nedeniyle, üst kattaki bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, binada hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye sultangazi yangın

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