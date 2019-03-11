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Sultangazi'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 23:46 | Son Güncelleme

Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürülürken, bir itfaiye eri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi 89. Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince binadakiler tahliye edilerek, yangına müdahale edildi.

Ekipler tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, dairede maddi hasar oluştu.

Bu arada çalışmalar sırasında bir itfaiye erinin ayağı kullandığı ekipmana sıkıştı.

Yaralı itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye sultangazi yangın

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