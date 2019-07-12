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Sultangazi'deki market soygununa tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:24 | Son Güncelleme

Market soygununu gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı, iki kişi serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi’de bir marketi soyduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi 1395. Sokak'taki bir marketten üç gün önce silah tehdidiyle 2 bin 320 lirayı alıp kaçtığı iddia edilen Gürkan K. ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gürkan K. tutuklandı, diğer iki zanlı serbest bırakıldı.

Şüphelilerin gasp, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma ve kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

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market soygunu sultangazi tutuklama

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