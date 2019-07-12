Sultangazi'deki market soygununa tutuklama

İSTANBUL (AA) - Sultangazi’de bir marketi soyduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi 1395. Sokak'taki bir marketten üç gün önce silah tehdidiyle 2 bin 320 lirayı alıp kaçtığı iddia edilen Gürkan K. ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gürkan K. tutuklandı, diğer iki zanlı serbest bırakıldı.

Şüphelilerin gasp, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma ve kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

