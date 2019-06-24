Sulu Mağara turizme kazandırılıyor, çalışmalar başlatıldı

Kırıkkale’de 3 kattan oluşan, 285 metre uzunluğunda ve eski Hristiyanlık döneminde Kurşun Madeni Ocağı olarak kullanılan Sulu Mağara’nın turizme kazandırılması için Valilik tarafından çalışma başlatıldı. 16 Mayıs’da ihalesi yapılan mağaranın restorasyonu için 400 bin TL ödenek ayrıldı.

"Vali Sezer, çalışmaları yerinde inceledi"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarına başlanılan Sulu Mağara’da incelemelerde bulundu. Turizme kazandırılması için başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Sezer, mağaradaki son durum hakkında Bakanlık temsilcileri ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Aydın Demiröz’den bilgi aldı.

Paleozoik döneme ait mağara

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sulu Mağara, Kırıkkale’ye 27 kilometre uzaklıkta yer alan Keskin ilçesi Altıntaş Mahallesi Arzu Bayırı mevkiinde yer alıyor. Karpuz Bayırı tepesinin güneyine bakan üst yamacında bulunan mağara, yatay olarak gelişmiş, yarı doğal-yarı yapay, düden konumlu fosil bir mağaradır ve Paleozoik dönemine ait. 285 metre uzunluğa sahip olan mağara, birbirine bağlı 3 kattan ve 2 galeriden oluşuyor. En derin noktası 25 metre olup tavan yüksekliği 1 ile 4 metre arasında değerlendiriliyor. Üç kattan oluşan yapay galeriler 14, 15, 25 metrelerde yer alıyor. Büyük bir bölümü maden ocağı olarak açılan Sulu Mağara, çeşitli doğal ve yapay şekillere de sahip.