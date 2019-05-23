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Sümela Manastırı, 4 yıllık restorasyon sonrası ziyarete açılıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 13:16 | Son Güncelleme

ESNAFIN ZİYARET HEYECANI Trabzon'un Maçka ilçesinde 4 yıldır ziyarete kapalı olan tarihi Sümela Manastırı'nın ilk bölümünün 25 Mayıs'ta ziyarete açılacak olması yöre esnafını sevindirdi. Esnaf, manastırın yeniden ziyarete açılmasıyla ilçe ekonomisinin canlanacağını, bölgedeki turist sayısında da patlama yaşanacağını söyledi.

Sümela Manastırı, 4 yıllık restorasyon sonrası ziyarete açılıyor (2)

ESNAFIN ZİYARET HEYECANI
Trabzon'un Maçka ilçesinde 4 yıldır ziyarete kapalı olan tarihi Sümela Manastırı'nın ilk bölümünün 25 Mayıs'ta ziyarete açılacak olması yöre esnafını sevindirdi. Esnaf, manastırın yeniden ziyarete açılmasıyla ilçe ekonomisinin canlanacağını, bölgedeki turist sayısında da patlama yaşanacağını söyledi.
Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin akın ettiği Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının ilk etabında sona gelindi. Manastırda, endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekipler tarafından 4 yıldır sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması' tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan Sümela Manastırı’nın ilk bölümünün 25 Mayıs tarihinde yeniden ziyarete açılacağını duyurdu. Manastırın yıllar sonra ziyarete açılacak olması turizm acenteleri ve ilçe esnafının yüzünü güldürdü.
‘GÜN SAYIYORUZ’
Esnaf Mesut Karagöz, “Esnaf dört yıldır kan ağlıyordu zaten. Burada dükkân kapatanlar da oldu. Manastırın tekrar açılacak olması bizi çok heyecanlandırıyor. Bütün esnaf hazırlık yaptı. Turist geliyordu ama şimdi belki de turist sayısı dört katına çıkacak. Biz de gün sayıyoruz” dedi.
‘NE KADAR TURİST GELİRSE O KADAR HİZMET OLUR’
Yerli ve yabancı turistlerin 25 Mayıs’ı dört gözle beklediğini kaydeden İsmail Avcı, “Ayın 25’ini bekliyoruz heyecanla. Manastır açıldığı zaman çok daha yoğun turist gelecek buraya. Hem ilçe canlanacak hem ekonomi” dedi. Ömer Kurt ise, “Ne kadar turist gelirse o kadar hizmet olur. İlçenin gelişmesi için Sümela Manastırı gibi turizm merkezinin burada olması büyük avantaj” ifadelerine yer verdi.
GİZLİ GEÇİT BULUNMUŞTU
Ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak için yaklaşık 4 bin ton kaya temizliğinin yapıldığı manastırda, 300 metrelik yürüyüş yolu da düzenlendi. Manastırda tarihi su kemerleri, gişe binası ve manastıra çıkan merdivenler restore edilerek kullanılır hale getirildi. İlk bölümü ziyarete açılacak manastırın, gelecek yıldan itibaren de tamamı gezilebilecek. Restorasyon sırasında keşfedilen kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan ’şapel’ ve ’çile odaları’ ise gelecek yıl ziyaretçilerle buluşacak.
SÜMELA MANASTIRI
Maçka’da Karadağ’ın Altındere Vadisi’ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında ’Meryem Ana’ adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13’üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/MAÇKA (Trabzon),(DHA)
FOTOĞRAFLI

Sümela Manastırı, 4 yıllık restorasyon sonrası ziyarete açılıyor (2)Sümela Manastırı, 4 yıllık restorasyon sonrası ziyarete açılıyor (2)Sümela Manastırı, 4 yıllık restorasyon sonrası ziyarete açılıyor (2)Sümela Manastırı, 4 yıllık restorasyon sonrası ziyarete açılıyor (2)

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