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Sünnet için hastaneye götürülmüştü! Annesi ameliyathaneyi bastı... Küçük çocuğun bademciklerini aldılar

13.03.2023 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bulunan Ergani Devlet Hastanesinde şoke eden bir olay yaşandı. İddiaya göre, S.Y., 4 yaşındaki oğlu B.Y.’yi sünnet edilmesi için hastaneye götürdü. Saatlerce ameliyathaneden çıkmayan oğlu için içeriye giren anne gördükleri karşısında şoke oldu. Sünnet için getirilen çocuğa bademcik ve geniz eti ameliyatı yapıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sünnet için hastaneye götürülmüştü! Annesi ameliyathaneyi bastı... Küçük çocuğun bademciklerini aldılar

Olay, 7 Mart’ta Ergani ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Y., 4 yaşındaki oğlu B.Y.’yi sünnet edilmesi için Ergani Devlet Hastanesine götürdü. Sünnet yapıldığı düşünülen B.Y. yanlışlıkla ameliyata alınarak, bademcik ve geniz eti alındı. Anne S.Y., 15 dakikalık sünnet işlemi yerine saatlerce oğlundan haber alamayınca oda oda, kat kat gezmeye başladı. S.Y., en sonunda oğlunu ameliyat masasında buldu. Durum karşısında şaşıran aile, avukatları aracılığıyla dava açtı.

'AMELİYAT YERİNİ BASTIM'

Anne S.Y., çocuğunu doktora götürdüğünde iltihap kaptığını ve sünnet olması gerektiği cevabı aldığını söyledi. Tedavi için iğne verildiğini belirten S.Y., “İğnesini kullandıktan sonra randevu aldım, ‘yarın gelin’ dediler. Dosyamı, hepsini hazırladım. Hastaneye gittiğimde bana yarın gelmemi söylediler. Sünnet ameliyatı için ameliyathaneye götürdüler, bademciğİ alınmış dediler. Sünnet için götürdüm. Aradan 2,5 saat geçti. İkide bir 'Çocuğum nerede?' diyorum. Sünnet normalde 15 dakika sürüyor. Sabah 09.00’da içeri girdim, 12.00’ye kadar çocuğum gelmedi. Bana diyorlar, ‘Annesi biz teslim etmişiz; demek ki sen görmemişsin.’ Kapının önünden gitmediğimi söyledim. Her yere baktım çocuğum yok. Daha sonra ameliyat yerini bastım. Gittiğimde hala işlem yapıyorlar. Neresinden ameliyat ettiklerini bilmiyordum, çığlık attım. Orada doktor sinirlendi, masalar devrildi. Sünnet için götürdüm, sünnet edilmedi. Bademcik ile geniz eti alınmış” dedi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ise söz konusu iddiaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır ameliyat

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