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Sünnet nedir? Peygamber sünneti ne demektir? Sünnet kaça ayrılır?

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2020 10:13 | Son Güncelleme

SPOT: İslam dinini öğrenmek isteyen kişiler için ''Sünnet nedir?'' sorusunun yanıtı son derece önemli. Sünnet, Hazreti Peygamber'in söylediği söz, eylem ve onayladığı davranışların bütünü olarak tanımlanabilir. ''Peygamber sünneti ne demektir?'' ya da ''Sünnet kaça ayrılır?'' gibi sorular, İslam hakkında merak edilen konuların başında yer alıyor. Gelin, bu soruların yanıtlarını birlikte arayalım.

Sünnet nedir? Peygamber sünneti ne demektir? Sünnet kaça ayrılır?

İçindekiler

  • İslamiyette Sünnet Ne Anlama Gelir?
  • Peygamber Sünneti Nedir?
  • Sünnet İbadetler Nelerdir?
  • Sünnet Hakkında Bilgiler

Bazıları sünnet hakkında bilgi sahibi olsa da bu kavramın manasını tam anlamıyla bilmiyor. Sözlük anlamı olarak ''Sünnet nedir?'' sorusunu soranlar için bu kelimeyi; yol, metot ya da gelenek anlamlarıyla açıklamak mümkündür. İlahiyatçılar arasında çeşitli görüş ayrılıkları olsa da sünnet konusunda anlaşılan husus, bu kavramın Hazreti Peygamber'le doğrudan ilişkisi olduğu yönünde. Sünnet, aslında bir hayat modelidir.

Kişinin yaşantısına uygulaması gereken faziletli davranışların tümü olarak tanımlanır. Bu davranışları yaşantılarına uygulamak isteyen kişiler ise ''Peygamber sünneti ne demektir'' gibi sorular soruyor. Eğer siz de bunun gibi ''Sünnet ne demek?'' ya da ''Kur'an'da sünnetin yeri nedir?'' gibi soruların yanıtını arıyorsanız sizin için derlediğimiz yazıya mutlaka göz atmalısınız. İşte aradığınız soruların yanıtları ve sünnet hakkında merak edilen tüm detaylar...

İslamiyette Sünnet Ne Anlama Gelir?

İslamiyette sünnet, hadis ve fıkıh alimleri için ciddi bir araştırma konusu. Onlara göre sünnet oldukça hassas bir mesele. Öyle ki sünnetin en doğru şekilde öğrenilmesi gerekiyor. Birtakım yanlış hadislerin gerçek hadislerle karıştırılma olasılığı var. Bu nedenle hadisler incelenirken son derece titiz olunmalı, yanlış ve gerçek hadisler birbirinden ayırt edilmeli. Bu şekilde hadisler doğruluk derecelerine göre incelendiğinde, hangi sünnetlerin ne ölçüde uygulanabilir olacağı da ortaya çıkmış oluyor.

Peygamber Sünneti Nedir?

Hazreti Peygamber, hayatı boyunca İslam dini için yaşayıp mücadele eden birisi. Onun İslam coğrafyasında yaptıkları sahabeler aracılığıyla günümüze kadar ulaşmış durumda. Aynı zamanda onun söylediği sözler de bugün hâlâ hadis kitaplarında yazıyor. Peygamberin bu erdemli davranış ve sözleri, Müslümanlar için oldukça önemli. Nitekim Kur'an'da yazan surelerin ve İslam'ın daha iyi anlaşılabilmesi için Peygamber'in sünnetleri de takip edilmeli. Kişi, Peygamber'e uyarak ve onun huylarını taklit ederek manevi huzura erişir, sünnetin anlamı o vakit ortaya çıkar.

Hadis Sünnet Nedir?
Hadis, İslamî ilimler içerisinde yer alır. Hazreti Peygamber'e ait bütün davranışlar ve sözler bu ilim içerisinde araştırılır. Günümüzde hadis ve sünnet kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabiliyor. Bu durum, sünnetleri hadis kaynaklardan öğrenmemizin bir sonucu olabilir. Bu doğrultuda hadis sünneti, hadis kaynaklardan öğrendiğimiz sünnetler olarak tanımlayabiliriz. Hadis kaynaklardan öğrenilen sünnetler sayesinde İslam dini daha net şekilde anlaşılabilir. Hadis, bu doğrultuda Müslümanların en büyük yol göstericilerinden biri konumunda.

Sünnet İbadetler Nelerdir?

İbadet, Tanrı'ya yapılan tapınım ve eylemlerin genel adı olarak tanımlanır. Kur'an-ı Kerim'de geçen ibadetler farz ibadet olarak bilinir. Hazreti Peygamber, bu ibadetleri kendi usulünce uyguladığında bu ibadetler anlam kazanmış olur. Müslümanlar da farz ibadetleri yerine getirirken Hazreti Peygamber'i taklit etmek ister. Bu ibadetlerden bazıları şunlar;

  • Sünnet namazları, namazın tamamlayıcıları olarak kılınır. Farz rekâtlara ek olarak kılınan sünnet namazları sayesinde namazın fazileti ortaya çıkar.
  • Hazreti Peygamber, Kur'an'ı güzel okumanın gerekliliğini buyurur. Kur'an; sadece iç sesle okunan değil, sesli şekilde de okunan ve güzelliği ortaya çıkan bir kitap.
  • Oruç ibadeti, İslam'ın şartları arasında yer alıyor. Hazreti Peygamber, Ramazan ayında tuttuğu oruçlardan ziyade nafile oruçlar da tutan birisi. O, en çok Şaban ayında oruç tutar ve Şevval ayında da oruç tutmayı tavsiye ederdi.
  • Hazreti Peygamber'in bilinen özelliklerinden birisi de mal biriktirmemesi. Dolayısıyla kendisine zekât ibadeti farz kılınmaz. Hazreti Peygamber, buna karşın Zilkade ayında dört kez umre ve bir kez de hac ibadetini yerine getirir.
  • Dua etmek de bir ibadet olarak görülür. Nitekim Hazreti Peygamber'in de sıklıkla dua ettiği biliniyor. Dua ibadeti yerine getirilirken Hazreti Peygamber rehber alınabilir.

Sünnet Hakkında Bilgiler

Sünnet hakkında bilgi almak ve bazı terimleri öğrenmek isteyenler için merak edilen diğer konulara göz atalım.

Sünnet Kaça Ayrılır? Sünnet-i Hüda ve Zevaid Sünnet nedir?

Sünnetler, Hazreti Peygamber'in sözleri, fiilleri ve onaylayıcı tavırları olarak üçe ayrılabilir. Başka bir görüşe göre sünnetler, terk edilmemesi gereken ve terk edilmesinde sakınca olmayan sünnetler şeklinde ikiye ayrılır:

  • Sünnet-i hüda; bayram namazı, ezan okumak ya da cemaatle birlikte namaz kılmak gibi sünnetleri içerir. Terk edilmemesi gereken sünnetler arasında yer alır.
  • Zevaid sünnet ise Hazreti Peygamber'in yaşantısındaki bazı davranışlar olarak bilinir. Bu davranışların uygulanmamasında herhangi bir sakınca bulunmaz.
    Namazda Sünnet Nedir?
    Sünnet namazları; bazen farz rekâtlardan önce, bazen de sonra kılınır. Sünnet ibadetler arasında yer alırlar. Farz olan namaz rekâtlarının yanında bir de sünnet rekâtları bulunur. Hanefî mezhebinin 5 namaz vaktinde de sünnet rekâtlar bulunur. Bunun yanı sıra, Hazreti Peygamber'in sıklıkla namaz kıldığı bilinir. Öyle ki namaz kılmaktan ayaklarının şiştiği anlatılır. O, teravîh ya da farklı vesileler sayesinde pek çok nafile namaz kılar ve çevresindekilere de tavsiye eder. Bu sebeple Müslümanlar, Hazreti Peygamber gibi çeşitli vesilelerle namazlar kılıp sünneti yerine getirmiş olurlar.

Sünnetullah Ne Demek?

Sünnetullah, sözlük anlamı olarak bir meseleyi açığa kavuşturma manasına gelir. Bir Kur'an terimi olarak ise, Allah'ın dünyayı yarattıktan sonra toplum hayatını düzenlemek için koyduğu kurallar olarak bilinir. Peygamberler, Allah'ın koyduğu bu kuralları öğretip insanlığa yol göstermeleri için gönderilirler. Bu sosyal kanunlar, Müslümanların nasıl yaşamaları gerektiğini ortaya koyar. Kur'an'da, geçmiş medeniyetlere ait anlatılar yer alır. Kutsal kitapta, sünnetullaha uygun yaşayan toplumların huzura eriştiği görülür. Sünnetullaha uymayan toplumlar ise yitip gider.

Çakmak Taşımak Sünnet mi?

Ateş, bıçak ve tarak taşımanın sünnet olduğu bildirilir. İnsanlar, hayatlarında bu aletlere ihtiyaç duyabilir. Genellikle kırsal kesimlerde yaşayanların bunlara dikkat etmeleri tavsiye edilir. Bu konuda dikkat edilecek husus, günümüz şartlarının hesaba katılması. Söz gelimi şehir ortamında bıçak taşımak pek çok yerde sorun olabilir. Dolayısıyla bu sünnetin uygulanamamasında sakınca görülmez.

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