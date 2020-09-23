Sünnet nedir? Peygamber sünneti ne demektir? Sünnet kaça ayrılır?

Bazıları sünnet hakkında bilgi sahibi olsa da bu kavramın manasını tam anlamıyla bilmiyor. Sözlük anlamı olarak ''Sünnet nedir?'' sorusunu soranlar için bu kelimeyi; yol, metot ya da gelenek anlamlarıyla açıklamak mümkündür. İlahiyatçılar arasında çeşitli görüş ayrılıkları olsa da sünnet konusunda anlaşılan husus, bu kavramın Hazreti Peygamber'le doğrudan ilişkisi olduğu yönünde. Sünnet, aslında bir hayat modelidir.
Kişinin yaşantısına uygulaması gereken faziletli davranışların tümü olarak tanımlanır. Bu davranışları yaşantılarına uygulamak isteyen kişiler ise ''Peygamber sünneti ne demektir'' gibi sorular soruyor. Eğer siz de bunun gibi ''Sünnet ne demek?'' ya da ''Kur'an'da sünnetin yeri nedir?'' gibi soruların yanıtını arıyorsanız sizin için derlediğimiz yazıya mutlaka göz atmalısınız. İşte aradığınız soruların yanıtları ve sünnet hakkında merak edilen tüm detaylar...
İslamiyette sünnet, hadis ve fıkıh alimleri için ciddi bir araştırma konusu. Onlara göre sünnet oldukça hassas bir mesele. Öyle ki sünnetin en doğru şekilde öğrenilmesi gerekiyor. Birtakım yanlış hadislerin gerçek hadislerle karıştırılma olasılığı var. Bu nedenle hadisler incelenirken son derece titiz olunmalı, yanlış ve gerçek hadisler birbirinden ayırt edilmeli. Bu şekilde hadisler doğruluk derecelerine göre incelendiğinde, hangi sünnetlerin ne ölçüde uygulanabilir olacağı da ortaya çıkmış oluyor.
Hazreti Peygamber, hayatı boyunca İslam dini için yaşayıp mücadele eden birisi. Onun İslam coğrafyasında yaptıkları sahabeler aracılığıyla günümüze kadar ulaşmış durumda. Aynı zamanda onun söylediği sözler de bugün hâlâ hadis kitaplarında yazıyor. Peygamberin bu erdemli davranış ve sözleri, Müslümanlar için oldukça önemli. Nitekim Kur'an'da yazan surelerin ve İslam'ın daha iyi anlaşılabilmesi için Peygamber'in sünnetleri de takip edilmeli. Kişi, Peygamber'e uyarak ve onun huylarını taklit ederek manevi huzura erişir, sünnetin anlamı o vakit ortaya çıkar.
Hadis Sünnet Nedir?
Hadis, İslamî ilimler içerisinde yer alır. Hazreti Peygamber'e ait bütün davranışlar ve sözler bu ilim içerisinde araştırılır. Günümüzde hadis ve sünnet kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabiliyor. Bu durum, sünnetleri hadis kaynaklardan öğrenmemizin bir sonucu olabilir. Bu doğrultuda hadis sünneti, hadis kaynaklardan öğrendiğimiz sünnetler olarak tanımlayabiliriz. Hadis kaynaklardan öğrenilen sünnetler sayesinde İslam dini daha net şekilde anlaşılabilir. Hadis, bu doğrultuda Müslümanların en büyük yol göstericilerinden biri konumunda.
İbadet, Tanrı'ya yapılan tapınım ve eylemlerin genel adı olarak tanımlanır. Kur'an-ı Kerim'de geçen ibadetler farz ibadet olarak bilinir. Hazreti Peygamber, bu ibadetleri kendi usulünce uyguladığında bu ibadetler anlam kazanmış olur. Müslümanlar da farz ibadetleri yerine getirirken Hazreti Peygamber'i taklit etmek ister. Bu ibadetlerden bazıları şunlar;
Sünnet hakkında bilgi almak ve bazı terimleri öğrenmek isteyenler için merak edilen diğer konulara göz atalım.
Sünnetler, Hazreti Peygamber'in sözleri, fiilleri ve onaylayıcı tavırları olarak üçe ayrılabilir. Başka bir görüşe göre sünnetler, terk edilmemesi gereken ve terk edilmesinde sakınca olmayan sünnetler şeklinde ikiye ayrılır:
Sünnetullah, sözlük anlamı olarak bir meseleyi açığa kavuşturma manasına gelir. Bir Kur'an terimi olarak ise, Allah'ın dünyayı yarattıktan sonra toplum hayatını düzenlemek için koyduğu kurallar olarak bilinir. Peygamberler, Allah'ın koyduğu bu kuralları öğretip insanlığa yol göstermeleri için gönderilirler. Bu sosyal kanunlar, Müslümanların nasıl yaşamaları gerektiğini ortaya koyar. Kur'an'da, geçmiş medeniyetlere ait anlatılar yer alır. Kutsal kitapta, sünnetullaha uygun yaşayan toplumların huzura eriştiği görülür. Sünnetullaha uymayan toplumlar ise yitip gider.
Ateş, bıçak ve tarak taşımanın sünnet olduğu bildirilir. İnsanlar, hayatlarında bu aletlere ihtiyaç duyabilir. Genellikle kırsal kesimlerde yaşayanların bunlara dikkat etmeleri tavsiye edilir. Bu konuda dikkat edilecek husus, günümüz şartlarının hesaba katılması. Söz gelimi şehir ortamında bıçak taşımak pek çok yerde sorun olabilir. Dolayısıyla bu sünnetin uygulanamamasında sakınca görülmez.
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