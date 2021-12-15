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Süper kahramana benzetiyorlar! Kafasıyla taş blok kırabiliyor hatta çivi çakıyor

15.12.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DC Comics ve Marvel sinema dünyasında süper kahraman evrenlerinin yöneticisi durumunda. Peki gerçek dünyada hiç özel yeteneği olan bir kişiyle karşılaştınız mı? Şarkı söylemek, resim yapmak, enstrüman çalmak gibi sanatsal yeteneklerin dışında süper kahramanları anımsatan özelliklere sahip insanlar da var. Gino Martino sahne adıyla bilinen adam, kafasıyla taş blokları kırabiliyor ve çivi çakabiliyor.

Süper kahramana benzetiyorlar! Kafasıyla taş blok kırabiliyor hatta çivi çakıyor

Doğum yılı tam olarak bilinmeyen Gino Martino, 28 Kasım’da John Ferraro ismiyle dünyaya geldi. Genellikle “Çekiç Kafa” veya “İnsan Örs” lakaplarıyla biliniyor. Amerikalı profesyonel güreşçi olan Martino, kazandığı şampiyonluklardan sonra gösteriler yapmaya başladı.

ŞAMPİYONLUKLARI SAYESİNDE ÜNLENDİ

Kuzeydoğu merkezli olmasına rağmen, çoğunlukla New England bölgesinde rekabet eden Ferraro, Kanada ve Avrupa'nın yanı sıra ABD'nin diğer bölgelerinde de güreşti. Ferraro, kariyerinde çok sayıda şampiyonluk unvanına sahip oldu. NWA New England Ağır Siklet Şampiyonu , NWA New England Koloni Ağır Siklet Şampiyonu , NWA New England Takım Şampiyonu (Ali Mohammed ile birlikte) ve 2004 Tony Rumble Memorial Rumble şampiyonu olmayı başardı. 2001 yılında "Big" Rick Fuller ile Chaotic Wrestling Heavyweight Championship için bir rekabete girdi ve kemeri iki kez kazandı.

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HALKA AÇIK GÖSTERİLER YAPTI

New England’daki sayısız televizyon ve radyo programına konuk oldu. Aynı zamanda dünyanın her yerindeki halka açık etkinliklerde güç gösterileri yaptı. Gösterilerinin en büyük parçasını beton bloklar dahil olmak üzere ağır nesneleri üzerinde kırdığı anlar oldu. Gösterisini geliştirmeye çalışan Martino tamamen çivilerden oluşan bir yatak üzerinde yüz üstü durmaya çalıştı. Ardından ise Guinness Dünya Rekorları’na girebilmek için büyük bir adım attı. Bowling topununu kafasıyla kıran kişi olarak listedeki yerini aldı.

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