Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 7 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekilişi her hafta tamamlanıyor. Çekilişin başlangıç saati 21.30'dur. Haberimizde çekiliş sonuçlarını sorgulama linkini bulabilirsiniz. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 7 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Ayrıca çekilişin sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden de erişim sağlayabilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



