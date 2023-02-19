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Süper Loto hangi günler çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? 19 Şubat Süper Loto sonuç ekranı

19.02.2023 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekiliş ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Umutlarını bu çekilişe bağlamış olan vatandaşlar Süper Loto hangi günler çekiliyor sorusunun cevabını merak ediyorlar. Her hafta büyük heyecana sahne olan şans oyununda bu akşam kimlerin yüzü gülecek heyecanla bekleniyor. Peki Süper Loto hangi günler çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? İşte 19 Şubat Süper Loto sonuç ekranı

Süper Loto hangi günler çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? 19 Şubat Süper Loto sonuç ekranı

Süper Loto çekilişi ile ilgili geri sayım sürüyor. Çekiliş saatini merak eden şans oyunu meraklıları Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı bile. Her hafta farklı heyecana sahne olan çekilişte bu akşam neler olacak merak konusu oldu. Peki Süper Loto hangi günler çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş canlı yayında yapılacak. Noter huzurunda gerçekleşritilen çekiliş MPİ web sitesinden ve Youtube kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.
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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ EKRANI İÇİN [TIKLAYINIZ](millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle)

Çekiliş sonuçlarına, Süper Loto çekilişi gerçekleştirildikten sonra haberimizden ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi haftada üç gün yapılıyor. Salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen çekiliş, her defasında yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

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16 Şubat Süper Loto çekilişi büyük ikramiyesi 6 bilen çıkmadığı için devretmişti. Bu akşam 6 bilenin çıkması halinde kazanılacak ikramiye tutarı 4,2 milyon TL olarak açıklandı.

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