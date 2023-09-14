Süper Loto ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? 14 Eylül Milli Piyango ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 14 Eylül Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 14 EYLÜL!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanıyor.

Süper Loto çekilişi 14 Eylül Perşembe akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

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12 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



