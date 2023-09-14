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Süper Loto ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? 14 Eylül Milli Piyango ekranı

14.09.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 14 Eylül 2023 Perşembe günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 14 Eylül 2023 Perşembe bu haftanın ikinci Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? 14 Eylül Milli Piyango ekranı

Süper Loto ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? 14 Eylül Milli Piyango ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 14 Eylül Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 14 EYLÜL!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanıyor.

Süper Loto çekilişi 14 Eylül Perşembe akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

14 EYLÜL SÜPER LOTO CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

12 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI 12 EYLÜL 2023 bilet sorgulama! SÜPER LOTO SONUÇLARI 12 EYLÜL 2023 bilet sorgulama!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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