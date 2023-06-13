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Süper Loto saat kaçta çekiliyor, ne zaman? Süper Loto nasıl oynanır?13 Haziran millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

13.06.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 13 Haziran Salı günü şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 13 Haziran akşamı bu haftanın ilk Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto saat kaçta çekiliyor, ne zaman? Süper Loto nasıl oynanır?13 Haziran millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

Süper Loto saat kaçta çekiliyor, ne zaman? Süper Loto nasıl oynanır?13 Haziran millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar çekiliş saati yaklaştıkça 'Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 13 Haziran Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ilk çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 13 Haziran Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

13 HAZİRAN SÜPER LOTO CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

11 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI! SÜPER LOTO SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

SÜPER LOTO NE KADAR VERİYOR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte ikramiye 23,7 milyon TL olarak açıklandı.

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