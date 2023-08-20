Süper Loto saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? 20 Ağustos millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

Süper Loto 20 Ağustos sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto saat kaçta çekiliyor, Süper Loto hangi gün çekiliyor?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 20 Ağustos Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 20 AĞUSTOS

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın son çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 20 Ağustos Pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

17 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyangı İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 17 Ağustos'ta gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 131.605.073,39 ₺ olarak açıklandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



