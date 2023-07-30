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SÜPER LOTO saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? 30 Temmuz millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

30.07.2023 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 30 Temmuz 2023 Pazar günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 30 Temmuz 2023 Pazar akşamı bu haftanın son çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, SÜPER LOTO saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? 30 Temmuz millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

SÜPER LOTO saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? 30 Temmuz millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto saat kaçta çekiliyor, Süper Loto nasıl oynanır?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 30 Temmuz Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 30 TEMMUZ

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın son çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 30 Temmuz Pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

20 TEMMUZ SÜPER LOTO CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

27 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI 27 TEMMUZ 2023 bilet sorgulama ekranı! SÜPER LOTO SONUÇLARI 27 TEMMUZ 2023 bilet sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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SÜPER LOTO NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 27 Temmuz'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 92.667.940,63 milyon TL olarak açıklandı.

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