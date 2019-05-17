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Süper Loto sonuçları 16 Mayıs: Devir miktarı 9 milyonu geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 08:52 | Son Güncelleme

Haftanın Süper Loto sonuçları belli oldu ve geçtiğimiz hafta olduğu gibi gene devir gerçekleşti. 16 Mayıs tarihli Süper Loto sonuçlarına göre kimse çekilişle canlı yayında belirlenen numaraların hepsini birden bilebilmeyi başaramadı. Böylece sıradaki çekilişe 9 milyon TL’den fazla ikramiye devretti. İşte 604. hafta Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Süper Loto sonuçları 16 Mayıs: Devir miktarı 9 milyonu geçti!

MPİ’nin en çok kazandıran ve en çok da devreden oyunlarından olan Süper Loto’nun 60. çekilişi 16 Mayıs akşamı noter huzurunda ve online canlı yayında gerçekleştirildi. Peki haftanın Süper Loto sonuçları ne oldu? Milli Piyango İdaresi’nin resmi sitesinden paylaşılan sonuçlara göre bu çekilişte kimse 6 bilemedi ve 604. hafta çekilişine 9 milyon TL’den fazla ikramiye devretti. İşte haftanın Süper Loto sonuçlarının detayları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 604. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 6, 18, 37, 48 ve 53 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 604'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 301 bin 874 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 42 kişi 13 bin 873'er lira, 4 bilen 3 bin 425 kişi 184'er lira, 3 bilen 69 bin 732 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 281 bin 657 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 606 bin 201 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 898 bin 998 lira kamuya aktarıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Neden sürekli 1 veya 2 kişiye ve sürekli devirler yaptıktan sonra çıkıyor? Artık milletin aklı ile dalga geçmeyin, biz kime çıktığını ve nasıl olduğunu tahmin ediyoruz.
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