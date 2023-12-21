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Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? İşte 21 Aralık Milli Piyango Süper Loto oyna ekranı

21.12.2023 18:13 | Son Güncelleme:
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Süper Loto sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar 'Süper Loto sonuçları ve Süper Loto ne zaman çekiliyor' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Çekilişte şansını deneyenler 21 Aralık sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com üzerinden öğrenebiliyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? İşte 21 Aralık Milli Piyango Süper Loto oyna ekranı

Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? İşte 21 Aralık Milli Piyango Süper Loto oyna ekranı

Süper Loto sonuçları 21 Aralık Perşembe akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. 21 Aralık Perşembe akşamı bu haftanın ikinci çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. İşte 21 Aralık Süper Loto sonuçları için millipiyangoonline.com ekranı...

21 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI!

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 21 Aralık Perşembe akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

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19 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

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SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 19 Aralık'ta gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmışmamış ve büyük ödül devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto büyük ikramiyesi 122.026.880,97 ₺ olarak açıklandı.

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SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyangı İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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