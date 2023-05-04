HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? Süper Loto nasıl oynanır? 4 Mayıs bilet ve çekiliş ekranı

Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? Süper Loto nasıl oynanır? 4 Mayıs bilet ve çekiliş ekranı

04.05.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 4 Mayıs 2023 Perşembe akşamı bu haftanın ilk Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 4 Mayıs Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? Süper Loto nasıl oynanır? 4 Mayıs bilet ve çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 4 Mayıs Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 4 Mayıs Perşembe akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

4 MAYIS SÜPER LOTO CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

1-xdge-tdHU

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

2 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 MAYIS 2023 AÇIKLANDI! SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 MAYIS 2023 AÇIKLANDI!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir depreminde 30 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 14 yıl hapis cezasıİzmir depreminde 30 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 14 yıl hapis cezası
Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını taşıyan gence kürsüden böyle seslendiEkrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını taşıyan gence kürsüden böyle seslendi
Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti! Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti!
Anahtar Kelimeler:
süper loto nasıl oynanır süper loto sonuçları süper loto ne zaman çekiliyor

En Çok Okunan Haberler

Mitingde dikkat çeken anlar! Mikrofonu gencin elinden aldı: Kerata yakacak şimdi burayı

Mitingde dikkat çeken anlar! Mikrofonu gencin elinden aldı: Kerata yakacak şimdi burayı

Baba canlı yayını izleyince şok geçirdi! Eski eşinden şikayetçi oldu

Baba canlı yayını izleyince şok geçirdi! Eski eşinden şikayetçi oldu

Ebru Şancı'dan olay iddia! "Engin'den..."

Ebru Şancı'dan olay iddia! "Engin'den..."

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı

Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı

İlginizi Çekebilir

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Araçta doğum yapan kadına böyle yardım etti

Araçta doğum yapan kadına böyle yardım etti

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.