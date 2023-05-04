Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? Süper Loto nasıl oynanır? 4 Mayıs bilet ve çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 4 Mayıs Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 4 Mayıs Perşembe akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

2 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI