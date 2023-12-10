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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Süper Loto nasıl oynanır, sonuçları açıklandı mı? 10 Aralık Milli Piyango ekranı

10.12.2023 18:26 | Son Güncelleme:
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Süper Loto sonuçları 10 Aralık Pazar akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. 10 Aralık Pazar akşamı bu haftanın üçüncü çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto nasıl oynanır, hangi günler çekiliyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Aralık Milli Piyango ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Süper Loto nasıl oynanır, sonuçları açıklandı mı? 10 Aralık Milli Piyango ekranı

Süper Loto sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto ne kadar devretti ve Süper Loto sonuçları' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyenler 10 Aralık Pazar akşamı sonuçları Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyor. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. İşte millipiyangoonline.com ekranı

10 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI!

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın üçüncü çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 10 Aralık Pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

10 ARALIK SÜPER LOTO CANLI İZLE İÇİN TIKLAYIN

7 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

7 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI! Süper Loto ne zaman çekiliyor? 7 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI! Süper Loto ne zaman çekiliyor?

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 7 Aralık'ta gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmışmamış ve büyük ödül devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto büyük ikramiyesi 94.887.932,30 ₺ olarak açıklandı.

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SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyangı İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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