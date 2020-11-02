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Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 1 Kasım 2020!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 10:39 | Son Güncelleme

Şans oyunu meraklıları tarafından 1 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen Süper Loto çekilişinin sonuçları araştırılıyor. Heyecanla beklenen 1 Kasım Süper Loto sonuçları belli oldu! Şimdi şans oyununu oynayan vatandaşlar tarafından Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtı araştırılıyor. Süper Loto sonuçları 1 Kasım 2020 ile ilgili detaylar...

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 1 Kasım 2020!

1 Kasım 2020 Süper Loto sonuçları şans oyunu meraklıları tarafından heyecanla araştırılıyor. Pek çok vatandaş da sonuç sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Çekilişler canlı olarak millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden takip ediliyor. Çekilişi canlı olarak millipiyangoonline.com üzerinden izleyememiş olan vatandaşlar tarafından yine aynı site aracılığıyla sonuçlar kontrol edilebiliyor. Sorgulama alanı kullanılarak vatandaşlar biletlerine çıkan ikramiyeyi de kolayca öğrenebiliyor. İşte şans oyunu tutkunlarının heyecan içerisinde beklediği Süper Loto sonuçları 1 Kasım 2020 sorgulama ekranı ile ilgili tüm merak edilenler…

1 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Millipiyangoonline.com üzerinden canlı yayınlanan çekilişe göre sonuçlar merak ediliyor. Son çekiliş 1 Kasım 2020 Pazar akşamı saat 21.30'da gerçekleşti. Çekiliş millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak yayınlandı. Gerçekleşen heyecan dolu çekilişin ardından Süper Loto sonuçları ile kazandıran numaralar 14-33-40-48-49-60 olarak belirlendi.

İsteyen vatandaşlar biletlerine çıkmış olan ikramiyeyi öğrenmek için Süper Loto sorgulama işlemi de yapabiliyor. Bununla alakalı olarak bilet sorgulama işlemi de aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Dileyen vatandaşlar çekilişi canlı izlememiş olsalar dahi eğer isterlerse çekiliş videosunu millipiyangoonline.com üzerinden yeniden izleyebiliyor.

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 1 Kasım 2020!

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bazı vatandaşlar tarafından da oyunun kurallarının nasıl olduğu araştırılıyor. Oyun, 1 ve 60 sayı arasındaki 6 tane sayının bilinmesi esasına dayanıyor. Oyunda en az 2 adet sayı ve en çok 6 adet sayı doğru tahmin edildiğinde farklı ikramiyeler kazanılabiliyor. Kazanma oranları da oynanmış olan kolon sayısına ve bilinen numaralara göre farklılık gösterebiliyor. İsteyen vatandaşlar kolonları kendileri doldurarak oyunu oynayabiliyorken ayrıca kendisi kolon doldurmak istemeyen vatandaşlar da “sen seç” işlemini tercih ederek bu oyunu oynayabiliyor. Oyun 18 yaşından büyük olan vatandaşlar tarafından oynanabiliyor.

Vatandaşların haftada 3 gün kazanma şansı bulunuyor. Çekiliş Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekiliyor. Oynanan her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirse kazanmak mümkün oluyor. 6 bilen ise büyük ikramiyeyi kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde de ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülüyor.

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