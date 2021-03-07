Süper Loto sonuçları – Süper Loto sonuçları açıklandı!

Her hafta, Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden canlı yayın ile çekilen Süper Loto sonuçları, şans oyunu sevenler için merak konusu oldu. Süper Loto büyük ikramiyesi 455 Bin 810 TL. Süper Loto çekiliş heyecanı tüm hafta gündemden düşmeyen Süper Loto sonuçları açıklandı!

7 Mart Süper Loto Sonuçları

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi heyecan yaratıyor. Perşembe günü gerçekleşen son çekilişte bir talihli 17.160.150,90 TL büyük ikramiyenin kazananı olmuştu. Bu hafta, 455 Bin 810 TL’lik büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar ise “10-17-28-35-42-59” oldu.

Süper Loto çekiliş sorgulama nasıl yapılır?

Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.

Süper Loto nedir?

Süper Loto, Millî Piyango İdaresi tarafından başlatılmış bir şans oyunudur. 2020 yılında Milli Piyango'ya ait oyunların Sisal Şans'a devredilmesiyle, çekilişler artık Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü çekilmektedir. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçimine dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir. Süper Loto, www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango uygulamasından veya en yakın satış noktasından oynanabilir.



