Süper minisi, göğüs dekoltesi ve yatak pozuyla adından söz ettirdi! Danla Bilic sosyal medyayı salladı

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan Danla Bilic, kısa bir süre önce rap şarkıcısı Emirhan Çakal ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşkları dolu dizgin süren ikiliden Danla Bilic verdiği pozla sosyal medyayı salladı.

Mide ameliyatı geçirip eriyen fenomen bir dizi estetik operasyon da yaptırıp bambaşka bir görünüme kavuştu.

Pozlarıyla takipçilerini mest eden Danla Bilic son olarak iddialı göğüs dekoltesine sahip mini elbisesiyle yatağa oturdu.



Bilic yatak pozuyla sosyal medyada adından söz ettirdi. Danla Bilic'i görenler "Çakal çok şanslı", "Olay elbise" yorumlarında bulundu.





