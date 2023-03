Süpermen olarak tanınmıştı! Antalya’da çekilen filminden ilk kareyi paylaştı... Beğeni yağmuruna tutuldu

Yönetmen Guy Ritchie, çekimlerinin bir kısmını Antalya'da gerçekleştirdiği 'Operation Fortune'dan 3 yıl sonra, bu kez yeni filmi 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' için Antalya'da set kurdu. İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın başrollerinde, 'Süpermen' karakteriyle tanınan Henry Cavill, Alan Ritchson, Cary Elwes, Alex Pettyfer, Henry Golding, Til Schweiger, Babs Olusanmokun ve Meksikalı oyuncu-şarkıcı Eiza Gonzales yer alıyor. Filmin başrol oyuncusu Henry Cavill, film setinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN DİKKATLERİ ÇEKTİ

24,2 milyon takipçisi olan Cavill'in paylaşımını, kısa sürede 1,5 milyona yakın kişi beğendi. Çekimler, film platosuna dönüştürülen Antalya EXPO alanındaki botanik parkın yanı sıra Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilecek. Yönetmen ve başrol oyuncuları, Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otelde konaklıyor. (DHA)