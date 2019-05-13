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Şüphe üzerine durdurulan araçtan 30 bin liralık tabanca çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 23:29 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin şüpheli araçlarda yaptığı aramalarda 4 adet tabanca ele geçirildi.

Şüphe üzerine durdurulan araçtan 30 bin liralık tabanca çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin şüpheli araçlarda yaptığı aramalarda 4 adet tabanca ele geçirildi. Silahlardan birinin değerinin 30 bin lira olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl’de polis ekipleri tarafından araçlar üzerinde yapılan kontroller sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobillerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen silahlardan Zig Sauer marka tabancanın değerinin 30 bin lira olduğu öğrenilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 5’ine ruhsatsız silah kullanma suçundan işlem yapılarak silahlara el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Şüphe üzerine durdurulan araçtan 30 bin liralık tabanca çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan 30 bin liralık tabanca çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan 30 bin liralık tabanca çıktı

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