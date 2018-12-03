Şüpheli cinsel ilişki sonrası ne yapılmalı?

PCR testi, cinsel yolla bulaşan hastalıklarda, kronik prostatitlerde, normal konvansiyonel yöntemler ile tanı konulamayan hastalar üzerinde oldukça fazla çalışılmaya başlanan bir yöntem.

Bu yöntemle patojenin yani etken maddenin kendisi değil DNA’sı veya RNA’sı araştırılıyor. Tek seferde çok sayıda patojen bakılabiliyor. Peki bu ne demek?

TEK SEFERDE HIZLI SONUÇ

Kişi şüpheli bir cinsel ilişki sonrası akıntı gibi bir şikayetle doktora gittiğinde ilk izlenen yol kültür testi. Kültür testi idrar ya da akıntıdan bir örnek alarak laboratuvara gönderiliyor ve sonucun çıkması 14 gün kadar sürebiliyor.

Ancak Multiplex PCR testi sayesinde sadece akıntıda oluşan mycoplasma genitalium, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, trichomonas vaginalis, neisseria gonorrhoea ve chlamydia trachomatis’in hepsini tek seferde inceleme imkanına sahip oluyoruz.

Bunun yanı sıra akıntıda çok az miktarda patojen olsa dahi yakalamak mümkün.

TAŞIYICILAR ORTAYA ÇIKIYOR

Multiplex PCR test, şüpheli cinsel ilişki sonrası vajina ya da penis ucunda akıntınız varsa alınan örnek üzerinden tespit edilebiliyor.