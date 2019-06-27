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Şüpheliden ilginç isyan, "4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı"

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 14:28 | Son Güncelleme

Eskişehir’de toplam değeri yaklaşık 500 bin TL olan malzeme çalınması olayıyla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Şüpheliden ilginç isyan, "4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı"

Eskişehir’de toplam değeri yaklaşık 500 bin TL olan malzeme çalınması olayıyla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kadın olanı adliyeye girerken "4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı" diye isyan etti.
Edinilen bilgilere göre olay, 3 Haziran ve 17 Haziran tarihlerinde 75. Yıl Mahallesi’nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir iş yerinde toplam değeri yaklaşık 500 bin TL olan malzeme çalınması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Ekipler, tespit edilen A.A., A.A., B.Ç., Ü.Ö. ve yaşı küçük olan M.A. isimli şüphelileri dün yakalandı, çalınan malzemelerden ele geçirilenler sahibine teslim edildi.
Öte yandan yapılan GBT sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu anlaşılan M.A., Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli Ü.Ö. ise suç eşyası satın almak suçu ile ilgili ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüpheliler A.A., A.A., ve B.Ç. de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kadın olanı adliyeye girerken "4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı" diye isyan etti.

Şüpheliden ilginç isyan,

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