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Sura Apollon Kehanet Merkezi gün yüzüne çıkmayı bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 12:51 | Son Güncelleme

Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Myra Antik Kenti'ndeki Sura Apollon Kehanet Merkezi, inanç turizmine kazandırılmayı bekliyor - Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Müzeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik: - "Hayalimiz Kehanet Merkezi'ni kazarak, tarihi dokuyu bilime ve turizme armağan etmek"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti'nde yer alan Sura Apollon Kehanet (Önbilicilik) Merkezi, gün yüzüne çıkmayı bekliyor.

Antik Likya Uygarlığı döneminin önemli şehir merkezlerinden Myra, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Roma döneminden kalma 11 bin kişilik tiyatrosu, ölen kişiyi ve yakınlarını betimleyen kabartma figürleriyle 100'ü aşkın kaya mezarı da ilgi görüyor.

Ortaçağ'dan bu yana bölgede meydana gelen deprem ve Myros Çayı'ndaki taşkınlar nedeniyle bugün toprak altında kalan Myra Antik Kenti'nin tüm yapıları, gün ışığına kavuşacakları zamanı bekliyor.

Myra Antik Kenti'nde 2009 yılından beri kazı çalışmalarını yürüten Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Müzeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myros Çayı taşkınlarının geçmiş yerleşimlerin üzerine 10 metre yükseklikte alüvyonlarla bir "Anadolu Pompeisi" oluşturduğunu söyledi.

Derinlerde yatan saklı kenti gün yüzüne çıkarma hayaliyle kazı çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Çevik, "Tiyatro çevresi ve uzantısındaki devlet agorası ile diğer yapıları gün yüzüne çıkararak bölgeyi eski şaşaalı dönemlerine kavuşturmak istiyoruz. Tiyatro restorasyon projesi devam ediyor. Tiyatro sahne binasını ayağa kaldırılarak yapının eski görkemli günlerine döneceğine ve içinde gösterilerin devam ederek ruhuna kavuşacağına inanıyoruz." dedi.

- Kehanet merkezi inanç turizmini geliştirecek

Antik şehir Myra kazaları sayesinde Demre'nin genel dokusunun değiştiğini belirten Çevik, yeni hedeflerinin dönemin insanlarının gelecekten haber almak için başvurdukları kehanet merkezi olarak kullanılan binayı ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

Çevik, şöyle konuştu:

"Bilim ve bilgi, insanların hayatına değdiği kadar kıymetlidir. Şimdiki hayalimiz, ciddi yazı ve bulgularla tespit ettiğimiz Myra'nın Tapınak Mahallesi'ndeki Sura Apollon Kehanet Merkezi'ni kazarak, tarihi dokuyu bilime ve turizme armağan etmek. 10 yılda önemli bir tarihi dokuya ulaştık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Valiliği'nin destekleriyle bundan sonraki etapları da başarabileceğimize inanıyorum."

Kazı sürecinin ne kadar devam edeceğinin, bulacakları şeylerin daha ne kadar derinlere götüreceğini şimdiden kestirmenin mümkün olmadığını belirten Çevik, bölgenin yılda 500 bin civarında turistin ziyaret ettiği çok önemli bir destinasyon olduğuna işaret etti. Çevik, kehanet merkezinin gün yüzüne çıkmasının inanç turizmine daha da katkı sağlayacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Demre Kaya mezarları Myra tanrıça tiyatro

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