Sur'da terör mağduru ailelerin konutları için kura çekildi

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hendek-barikat operasyonları sırasında evleri zarar görenler için TOKİ tarafından inşa edilen konutlardan 169'u, kurayla sahiplerine teslim edildi. Sur ilçesinin 6 mahallesinde 2015-2016 yılları arasında terör örgütü PKK tarafından kazılan hendek ve kurulan barikatların kaldırılması amacıyla, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar sırasında evleri zarar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından inşa edilen konutların bir kısmı daha tamamlandı. Yapımı tamamlanan 169 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapıldı. Kura çekim törenine katılan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bugün 8'incisi gerçekleştirilen kurayla birlikte toplamda bin 677 kişinin konut sahibi olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, Sur ilçesinde zarar gören 5 bin 600 kişiden 5 bin 200'üyle anlaşmanın sağlandığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve bu konudaki özel emirleriyle, Sur'da yaşanan terör örgütü PKK'nın ve işbirlikçilerinin ihaneti sonrasında devlet olarak, yıkılan, yakılan ve imha edilen Sur'u, hamdolsun bugün yeniden ihya etmek için gayret sarf ettik. Bu zihniyetin ve terör örgütünün yıkmaktan ve yok etmekten, acı, kan ve gözyaşından başka insanımıza sunduğu ve bugüne kadar yaptığı bir şey yok. İnsanlığın düşmanı olan bu terör örgütü ve işbirlikçilerinin Diyarbakır'ımıza, Sur'a acıdan başka bu güne kadar taşıdığı hiçbir şey yok. Hamdolsun bugün, olayların başlangıcından bugüne kadar hak sahipliğinin karşılığında gerek nakdi bedel alarak, gerekse sizler gibi konut talep ederek TOKİ'nin inşa ettiği konutlarda evlerini alan ve inşallah sağlıkla oturanlar, gerekse Sur'da inşa ettiğimiz ve devam eden konutlardan alacağını beyan ederek orada tahsis yapılanlar, gerekse istedikleri yerde konut yapıp kendilerine kaynak aktaranlar olmak üzere toplamda 5 bin 600 vatandaşımızın 5 bin 200'ü aşkın kişisiyle, sizler de dahil anlaşmayı sağladık" dedi. Hak sahiplerinden Ali Rıza Okay, kurada istediği kattan evin kendisine çıktığını belirterek, "Sur içinde oturuyordum. Ev ve iş yerim vardı. Bunlara karşılık daire verdiler. Kurada isteğim şekilde 3'ncü kat çıktı. Mutluyuz ama kırgınlığımız var. Çünkü oradaki yaşantımız ile farklı yerdeki yaşantımız aynı değil. Oranın ayrı bir havası vardı. Manevi bir havası var. İş yerim de vardı, iyi veya kötü geçinip gidiyorduk, iş yerim de gitti. Oraları özlüyoruz" diye konuştu

