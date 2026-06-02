Zodyağın kahveseverleri toplansın! Hangi burç hangi kahveyi daha çok sever?

Double Espresso olmadan Koç burcu çatısız bir eve benzer!

Boğa burcunun Latte sevdasını kim sorgulayabilir ki?

Enerjisi tavan yapan Koç burçlarının uzun uzun kahve yudumlamaya vakti yoktur genelde. Onlara tek seferde içilebilecek bir şeyler lazım. Sert ve hızlı. Yoğun kafein. Yani Double Espresso!



Hiç kimse! Boğa burcu dediğimiz anda damak tadı, midenin bayram etmesi ve elbette zamansız lezzetler gelir akıllara. Tabii ki de Latte onlar için vazgeçemeyecekleri kahve.

Vanilla Sweet Cream Cold Brew İkizler burcu için icat edilmiş olabilir mi?



Elbette! İkizler burcu genelde çay sever... Kahve de sever ama öyle bilindik kahvelerden uzak duruyorlar genelde. Cold Brew ve tatlı bir krema ikilisi İkizler burcu için "Ne yardan geçerim ne serden." mentalitesini taşıyor resmen.

Yengeç burcu her zaman Türk kahvesi içer. Yanına bir de çikolata isterler. Bitter!



Yengeç burçlarının geçmişe bu kadar bağlıyken adını bile zor telaffuz ettikleri kahvelerle ne işleri olur ki? Yanında çifte kavrulmuş lokumuyla dumanı tüten bir Türk kahvesi varken başka hiçbir kahveye bakmazlar bile. Nostalji damarları ancak böyle beslenir çünkü alışkanlıklarından vazgeçmek onlara göre bir eylem değil!

Aslan burcu derken bile gözümüzde Caramel Macchiato canlanmalı!



Fincan mekana öyle bir giriş yapmalı ki yan masadakilerin gözü kalsın. Üzerine dağ gibi krema yığılmış ve karamel sosuyla şov yapan bir Caramel Macchiato tam onların şatafatlı karakterlerine göre. Zaten asıl olay kahvenin lezzeti değil, ilk yudumdan önce çekilen havalı fotoğrafta gizlidir. Gösteriş yoksa Aslan da yoktur!

Filtre kahve seven Başak burçları baristaların korkulu rüyası gibi bir şey!



Başak burçları suyun derecesinden çekirdeğin kavrulma süresine kadar her şeye anında kulp bulabilirler. Sütmüş, şurupmuş, kremaymış, kılmış, tüymüş... Böyle şeylere tamam diyeceklerini mi düşündünüz? Süzülmüş, tertemiz ve pürüzsüz bir filtre kahve damlayacak fincanlarına. Yoksa mekanın sahibini çağırıp hijyen kurallarından bahsetmeye başlarlar.

Terazi burçlarını Cappuccino ile aynı cümlede kullanmaya dikkat edelim lütfen.



Sütün tatlılığı kahvenin acılığını bastırmamalı ama kahve de boğazı yakmamalı. Hem göz doyurmalı hem de mideyi bayram etmeli. Fincanı güzel olmalı ve masada şık görünmeli. Evet, bir Terazi burcunun kahveden beklediği şeyleri okudunuz...

Akrep burcunun acı kahve sevdiğini mi düşündünüz? Lütfen Flat White kahvesini sipariş edin.



Herkes Akrep burcunun gölge yönünden dolayı acı kahve sevdiğini düşünür ama yanılır. Sütün tatlılığı ve kahvenin hafif yanık tadı her zaman mutlu etmiştir onları. Bazen de bisküvi parçacıklı soğuk kahveler de içerler ama konumuz bu değil.

Yay burcunu aynı sandalyede 20 dakika oturtamazsınız ama ona Cold Brew içirebilirsiniz!



Etiyopya'dan Kolombiya'ya, Edirne'den Kars'a... 24 saatte durduğu yerde demlenen Cold Brew, göçebe ruhlu Yay burçlarına ne kadar zıt değil mi? En sevdikleri kahve Cold Brew. Soğuk soğuk. Mis gibi!

"Canım zirveden sesin duyulmuyor, buzlu filtre kahvemi yudumluyordum..."



Oğlak burçları işi gücü bırakıp havalı isimlere ve şekilli bardaklara para dökmeyi tamamen israf sayarlar diyebiliriz. Zirveye tırmanırken masalarından hiç eksik olmayan devasa bardaktaki buzlu filtre kahve onlara göre sadece amaca giden yolda bir araçtır. Keyif mi? Çalışılacak onca iş varken keyif yapmak onların lügatında yazmaz!

Kova burcuna Nitro Cold Brew verin, dünyalar onun olur.



Bu kahveyi ilk kez duyan varsa Kova burcuyla tanışmamış demektir. Menüde olmayan garip bir kahveyi muhakkak ellerinde görebilirsiniz. Mizah seviyeleri kadar damak zevkleri de ana akımdan her zaman sıyrılıyor.

Rivayete göre Iced Americano'yu Balık burçları icat etmiş.



Soğuk kahvelerin atası Iced Americano değil, Balık burçlarıdır. O kadar çok severek tüketiyorlar ki gün içinde su içmekten çok buz gibi Iced Americano içebilirler. Ki haklılar da!