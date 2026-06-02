Zodyağın kahveseverleri toplansın! Hangi burç hangi kahveyi daha çok sever?

Hiç kimse! Boğa burcu dediğimiz anda damak tadı, midenin bayram etmesi ve elbette zamansız lezzetler gelir akıllara. Tabii ki de Latte onlar için vazgeçemeyecekleri kahve.
Elbette! İkizler burcu genelde çay sever... Kahve de sever ama öyle bilindik kahvelerden uzak duruyorlar genelde. Cold Brew ve tatlı bir krema ikilisi İkizler burcu için "Ne yardan geçerim ne serden." mentalitesini taşıyor resmen.
Yengeç burçlarının geçmişe bu kadar bağlıyken adını bile zor telaffuz ettikleri kahvelerle ne işleri olur ki? Yanında çifte kavrulmuş lokumuyla dumanı tüten bir Türk kahvesi varken başka hiçbir kahveye bakmazlar bile. Nostalji damarları ancak böyle beslenir çünkü alışkanlıklarından vazgeçmek onlara göre bir eylem değil!
Fincan mekana öyle bir giriş yapmalı ki yan masadakilerin gözü kalsın. Üzerine dağ gibi krema yığılmış ve karamel sosuyla şov yapan bir Caramel Macchiato tam onların şatafatlı karakterlerine göre. Zaten asıl olay kahvenin lezzeti değil, ilk yudumdan önce çekilen havalı fotoğrafta gizlidir. Gösteriş yoksa Aslan da yoktur!
Başak burçları suyun derecesinden çekirdeğin kavrulma süresine kadar her şeye anında kulp bulabilirler. Sütmüş, şurupmuş, kremaymış, kılmış, tüymüş... Böyle şeylere tamam diyeceklerini mi düşündünüz? Süzülmüş, tertemiz ve pürüzsüz bir filtre kahve damlayacak fincanlarına. Yoksa mekanın sahibini çağırıp hijyen kurallarından bahsetmeye başlarlar.
Sütün tatlılığı kahvenin acılığını bastırmamalı ama kahve de boğazı yakmamalı. Hem göz doyurmalı hem de mideyi bayram etmeli. Fincanı güzel olmalı ve masada şık görünmeli. Evet, bir Terazi burcunun kahveden beklediği şeyleri okudunuz...
Herkes Akrep burcunun gölge yönünden dolayı acı kahve sevdiğini düşünür ama yanılır. Sütün tatlılığı ve kahvenin hafif yanık tadı her zaman mutlu etmiştir onları. Bazen de bisküvi parçacıklı soğuk kahveler de içerler ama konumuz bu değil.
Etiyopya'dan Kolombiya'ya, Edirne'den Kars'a... 24 saatte durduğu yerde demlenen Cold Brew, göçebe ruhlu Yay burçlarına ne kadar zıt değil mi? En sevdikleri kahve Cold Brew. Soğuk soğuk. Mis gibi!
Oğlak burçları işi gücü bırakıp havalı isimlere ve şekilli bardaklara para dökmeyi tamamen israf sayarlar diyebiliriz. Zirveye tırmanırken masalarından hiç eksik olmayan devasa bardaktaki buzlu filtre kahve onlara göre sadece amaca giden yolda bir araçtır. Keyif mi? Çalışılacak onca iş varken keyif yapmak onların lügatında yazmaz!
Bu kahveyi ilk kez duyan varsa Kova burcuyla tanışmamış demektir. Menüde olmayan garip bir kahveyi muhakkak ellerinde görebilirsiniz. Mizah seviyeleri kadar damak zevkleri de ana akımdan her zaman sıyrılıyor.
Soğuk kahvelerin atası Iced Americano değil, Balık burçlarıdır. O kadar çok severek tüketiyorlar ki gün içinde su içmekten çok buz gibi Iced Americano içebilirler. Ki haklılar da!