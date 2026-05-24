Gerçek bir barista olabilir misin?

Barista olabilir misin? Karar verelim!

1/8 Espresso makinesinin başına geçtin. Mükemmel bir shot almak istiyorsun. İdeal akış süresi sence ne kadar olmalı? 5-10 saniye yeterli, müşteriyi bekletmeyelim. 25-30 saniye arası altın orandır. Bir dakika kadar aksın ki kahvenin bütün tadı suya geçsin. Makine ne zaman durursa o zaman biter.

2/8 Sipariş fişinde bir latte bir de cappuccino var. Sütleri köpürtürken aralarındaki farkı nasıl sağlarsın? Cappuccino köpüğü daha yoğun ve kalındır, latte ise ince dokulu mikro köpükten oluşur. Cappuccino sütünü daha ince, latte sütünü daha kalın köpürtürüm. İkisi de aynı zaten, sadece servis bardakları farklı. Sütü kaynatana kadar buhar çubuğunda tutarım, gerisi şans işi.

3/8 Sabah saat 08.00 ve dükkan tıklım tıklım. Kasanın önü kalabalıkken siparişleri hangi sıraya göre hazırlarsın? Fiş sırasına göre aynı anda yapılabilecekleri gruplayarak ilerlerim. En kolay olanlardan başlarım ki bekleyen kişi sayısı azalsın. Gözüme kestirdiğim müşterinin kahvesini öne alırım. Ay ben panik olurum!

4/8 Müşteriye hazırladığın kahve geri geldi ve çok acı olduğu söylendi. Nasıl değiştirirsin? Hemen yenisini hazırlarım. Müşteri haklıdır. Müşteriye kahveden anlamadığını hissettirecek bir bakış atarım. İçine biraz daha sıcak su veya süt ekleyip geri veririm. Şşş! "Bizim çekirdekler böyle, yapacak bir şey yok" derim.

5/8 Bunlardan hangisi portafiltre?

6/8 Vanilla sweet cream hazırlarken pürüzsüz ve tatlı kıvamı nasıl yakadığını öğrenebilir miyiz? Süt kremasını mikserle iyice katılaştırıp vanilya şurubu ekleyerek. Krema, süt ve şurubu doğru oranda karıştırıp hafifçe havalandırarak. Tam yağlı sütü buhar çubuğunda kaynatıp içine vanilya özütü damlatarak. Kremayı ısıtıp vanilya şurubuyla erittikten sonra soğumaya bırakarak.

7/8 Espressoyu makineye taktın fakat su saniyeler içinde aktı ve kahve sulu oldu. Müdahale şeklin ne olurdu? Suyun tutunması için kahveyi daha ince öğütürüm. Makinenin basınç ayarını düşürerek akışı yavaşlatırım. Bir dahaki sefere kahveyi daha kalın öğütürüm. Tamper ile kahveyi daha az bastırarak dengeyi kurarım.