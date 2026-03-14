Sürekli dudaklarınızı mı yiyorsunuz? Bakın altında yatan psikolojik sebep ne çıktı

Psikologlara göre dudak yeme davranışı çoğu zaman stres, kaygı ve gerginlik durumlarında ortaya çıkan bir "beden odaklı tekrarlayıcı davranış” olarak tanımlanıyor. Bu tür davranışlar bilimsel literatürde Body-Focused Repetitive Behaviors (BFRB) olarak adlandırılıyor.

Harvard Tıp Fakültesi ve çeşitli psikoloji araştırmalarına göre BFRB grubuna giren davranışlar arasında tırnak yeme, saç yolma ve dudak ısırma gibi alışkanlıklar da bulunuyor. Bu davranışlar genellikle kişinin stres seviyesini geçici olarak azaltmasına yardımcı oluyor.

Uzmanlar, bu hareketlerin beynin stresle başa çıkma mekanizmalarından biri olduğunu belirtiyor. Kişi farkında olmadan dudaklarını ısırarak ya da kopararak gerginliğini azaltmaya çalışabiliyor.

DİKKAT VE ODAKLANMA İLE DE İLİŞKİLİ OLABİLİR

Psikolojik araştırmalar dudak ısırma alışkanlığının yalnızca stresle değil, dikkat ve odaklanma süreçleriyle de ilişkili olabileceğini gösteriyor. Özellikle yoğun düşünme, ders çalışma veya bilgisayar başında uzun süre kalma sırasında bu davranışın daha sık görüldüğü belirtiliyor.

Bazı çalışmalar, tekrarlayan bu küçük hareketlerin beynin dikkatini düzenlemeye yardımcı olabildiğini ve kişinin zihinsel olarak rahatlamasını sağlayabildiğini ortaya koyuyor.

BAZEN OBSESİF DAVRANIŞLARIN PARÇALARI OLABİLİYOR

Psikiyatri literatüründe dudak ısırma veya dudak derisini koparma davranışı “dermatillomani” ya da “excoriation disorder” olarak bilinen bir durumla da ilişkilendirilebiliyor. Bu rahatsızlık, kişinin cildini tekrarlayan şekilde koparma veya zarar verme eğilimiyle karakterize ediliyor.

Ancak uzmanlar, her dudak yeme davranışının bir psikiyatrik bozukluk anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor. Çoğu durumda bu alışkanlık stresli dönemlerde artan geçici bir davranış olarak ortaya çıkıyor.

DAVRANIŞIN FARKINA VARMAK ÖNEMLİ

Psikologlara göre bu alışkanlığı azaltmanın ilk adımı kişinin davranışın farkına varmasıdır. Stres yönetimi, farkındalık egzersizleri ve alternatif alışkanlıklar geliştirmek bu davranışın kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

Eğer dudak yeme davranışı sık tekrarlanıyor, ciltte yaralara neden oluyor veya kişinin günlük yaşamını etkilemeye başlıyorsa uzman desteği almak öneriliyor.

Uzmanlar, bedenin verdiği bu tür küçük sinyallerin çoğu zaman zihinsel stresin dışa vurumu olabileceğini ve bu nedenle psikolojik iyi oluşa dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.