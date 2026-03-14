KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Sürekli dudaklarınızı mı yiyorsunuz? Bakın altında yatan psikolojik sebep ne çıktı

Birçok insan farkında olmadan dudaklarını ısırma, koparma ya da yeme alışkanlığına sahip olabilir. Özellikle stresli anlarda ortaya çıkan bu davranış çoğu zaman basit bir alışkanlık gibi görülse de psikoloji uzmanlarına göre bunun arkasında daha derin nedenler bulunabiliyor.

Sürekli dudaklarınızı mı yiyorsunuz? Bakın altında yatan psikolojik sebep ne çıktı
Gökçen Kökden

Psikologlara göre dudak yeme davranışı çoğu zaman stres, kaygı ve gerginlik durumlarında ortaya çıkan bir "beden odaklı tekrarlayıcı davranış” olarak tanımlanıyor. Bu tür davranışlar bilimsel literatürde Body-Focused Repetitive Behaviors (BFRB) olarak adlandırılıyor.

Sürekli dudaklarınızı mı yiyorsunuz? Bakın altında yatan psikolojik sebep ne çıktı 1

Harvard Tıp Fakültesi ve çeşitli psikoloji araştırmalarına göre BFRB grubuna giren davranışlar arasında tırnak yeme, saç yolma ve dudak ısırma gibi alışkanlıklar da bulunuyor. Bu davranışlar genellikle kişinin stres seviyesini geçici olarak azaltmasına yardımcı oluyor.

Uzmanlar, bu hareketlerin beynin stresle başa çıkma mekanizmalarından biri olduğunu belirtiyor. Kişi farkında olmadan dudaklarını ısırarak ya da kopararak gerginliğini azaltmaya çalışabiliyor.

DİKKAT VE ODAKLANMA İLE DE İLİŞKİLİ OLABİLİR

Sürekli dudaklarınızı mı yiyorsunuz? Bakın altında yatan psikolojik sebep ne çıktı 2

Psikolojik araştırmalar dudak ısırma alışkanlığının yalnızca stresle değil, dikkat ve odaklanma süreçleriyle de ilişkili olabileceğini gösteriyor. Özellikle yoğun düşünme, ders çalışma veya bilgisayar başında uzun süre kalma sırasında bu davranışın daha sık görüldüğü belirtiliyor.

Bazı çalışmalar, tekrarlayan bu küçük hareketlerin beynin dikkatini düzenlemeye yardımcı olabildiğini ve kişinin zihinsel olarak rahatlamasını sağlayabildiğini ortaya koyuyor.

BAZEN OBSESİF DAVRANIŞLARIN PARÇALARI OLABİLİYOR

Psikiyatri literatüründe dudak ısırma veya dudak derisini koparma davranışı “dermatillomani” ya da “excoriation disorder” olarak bilinen bir durumla da ilişkilendirilebiliyor. Bu rahatsızlık, kişinin cildini tekrarlayan şekilde koparma veya zarar verme eğilimiyle karakterize ediliyor.

Ancak uzmanlar, her dudak yeme davranışının bir psikiyatrik bozukluk anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor. Çoğu durumda bu alışkanlık stresli dönemlerde artan geçici bir davranış olarak ortaya çıkıyor.

DAVRANIŞIN FARKINA VARMAK ÖNEMLİ

Sürekli dudaklarınızı mı yiyorsunuz? Bakın altında yatan psikolojik sebep ne çıktı 3

Psikologlara göre bu alışkanlığı azaltmanın ilk adımı kişinin davranışın farkına varmasıdır. Stres yönetimi, farkındalık egzersizleri ve alternatif alışkanlıklar geliştirmek bu davranışın kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

Eğer dudak yeme davranışı sık tekrarlanıyor, ciltte yaralara neden oluyor veya kişinin günlük yaşamını etkilemeye başlıyorsa uzman desteği almak öneriliyor.

Uzmanlar, bedenin verdiği bu tür küçük sinyallerin çoğu zaman zihinsel stresin dışa vurumu olabileceğini ve bu nedenle psikolojik iyi oluşa dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bakım sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.