HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sürekli ekran başında oturuyorsanız gözleriniz alarm vermeye başlayabilir! Gözyaşı miktarındaki...

Sürekli ekran başında oturuyorsanız gözleriniz alarm vermeye başlayabilir! Gözyaşı miktarındaki...

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.08.2020 17:27 | Son Güncelleme

Gözünüzde kızarıklık, yanma ve batma gibi şikayetlere sahipseniz göz kuruluğundan muzdarip olabilirsiniz. Farklı birçok nedene bağlı olarak gelişebilen göz kuruluğu, göz sağlığını uzun vadede olumsuz etkiler. Ülkemizde ve dünyada çağın gelişmesiyle birlikte daha sık görülmeye başlanan bu rahatsızlık hakkındaki bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Sürekli ekran başında oturuyorsanız gözleriniz alarm vermeye başlayabilir! Gözyaşı miktarındaki...

Kontakt lens, ileri yaş, kullanılan bazı ilaçlar ve sahip olunan rahatsızlıklar kuru göz oluşumuna neden oluyor. Gelin birlikte göz kuruluğunun ne olduğuna bakalım ve nasıl teşhis ve tedavi edildiğini yakından inceleyelim.

GÖZ KURULUĞU NEDİR?

Göz kuruluğu, gözde bulanık görmeye ve rahatsızlık hissine yol açan bir hastalık. Gözün sürekli nemli kalarak en dışındaki kornea tabakasını düzenli bir şekilde yıkayan gözyaşı miktarının az olması ya da kalitesinin yetersiz olması durumudur. Gözyaşı, gözleri toz ve bakteriler gibi dış etkenlerden koruduğu gibi kornea tabakasının saydamlığının devamı için de önemli bir etkendir.

GÖZ KURULUĞU SEBEPLERİ NELERDİR?

  • Kontakt lens kullanımı,

  • Aşırı bilgisayar kullanımı,

  • A vitamini eksikliği,

  • Göz iltihaplanmaları,

  • Bazı otoimmün hastalıklar,

  • Yaşlanma,

  • Romatolojik hastalıklar,

  • Tansiyon, depresyon ve sivilce ilaçları,

  • Tiroit bezi gibi endokrinolojik hastalıklar,

  • Aşırı parlak ışık altında çalışmak,

  • Sigara ve alkol kullanımı göz kuruluğuna sebep olur.

GÖZ KURULUĞUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuruluk hissi, yanma, batma, kaşıntı, bulanık görme, rüzgar hassasiyeti, gözün uykudan uyanıldığında açılmasında zorlanma, kontakt lens takımında zorluk gibi belirtileri bulunur.

GÖZ KURULUĞU TEŞHİSİ NASIL KONUR?

Eğer yukarıda saydığımız şikayetlere sahipseniz ihmal etmeden göz doktoruna görünmelisiniz. Göz kuruluğu şikayetinizin olduğunu söylediğinizde birtakım testler yapılır. Böylece teşhisi konabilir ve kuruluğun derecesi anlaşılır.

GÖZ KURULUĞU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

En sık uygulanan tedavi yöntemi, suni göz yaşı damlalarıdır. Çoğu zaman şikayetler damlaların düzenli şekilde kullanılmasıyla giderilir. Ancak göz yaşı damlasının yeterli olmadığı durumda, gözyaşı kanalı geçici tıkaçla ya da lazerle tıkanarak göz yaşının kaybının azaltılması sağlanır.

GÖZ KURULUĞU NASIL ÖNLENİR?

Yeterli miktarda uyumak ve gözün belirli aralıklarla dinlendirilmesi göz kuruluğuna karşı koruma sağlar. Bilgisayarda çalışma ve kitap okuma sırasında odaklanma gerektiğinden göz kırpma sıklığı azalır bu da gözde kurumaya neden olan en büyük etmenlerden biri. Bu nedenle çalışma saatini 10’ar dakikalık kısa molalarla kesme göz kuruluğunun önlenmesinde etkili olacaktır.

Ayrıca kuru göz oluşumunu önlemek ya da belirtileri azaltmak için şu durumlara dikkat edilmesi gerekiyor:

  • Gözyaşının buharlaşmasını artıracağı için klima, pervane, ısıtıcı, saç kurutma makinesi gibi hava akımı oluşturacak cihazlardan uzak durulmalı.

  • Rüzgarlı havalarda göze direkt rüzgar vurmaması için koruyucu gözlük kullanılmalı.

  • Gözler saatte 5-10 dakika uzak bir noktaya bakılarak ve sık sık göz kırpıştırılarak dinlendirilmeli.

  • Gözler ovulmamalı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
Sevgi sanıyorduk ama... Kıskançlık bakın neden kaynaklanıyormuş!Sevgi sanıyorduk ama... Kıskançlık bakın neden kaynaklanıyormuş!
Muharrem ayı ne zaman? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?Muharrem ayı ne zaman? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı
Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
İlginizi Çekebilir
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıl kökü iltihabı kabusunuz olmaktan çıkıyor! Isırgan, zerdeçal ve..
Kıl kökü iltihabı kabusunuz olmaktan çıkıyor! Isırgan, zerdeçal ve..
İçerisinde bu maddenin olduğu ürünlerden uzak durun! Aksi halde kanser ve...
İçerisinde bu maddenin olduğu ürünlerden uzak durun! Aksi halde kanser ve...
Mevsim geçişlerine çok dikkat edin! Kapalı alanlar ve...
Mevsim geçişlerine çok dikkat edin! Kapalı alanlar ve...
Hamilelikte egzersiz yapmanın öyle faydaları varmış ki...
Doğumu kolaylaştırmak için... Öyle faydaları varmış ki...
Sevgi sanıyorduk ama... Kıskançlık bakın neden kaynaklanıyormuş!
Sevgi sanıyorduk ama... Kıskançlık bakın neden kaynaklanıyormuş!
Uzmanlardan ölü deri uyarısı: Lekelenmemek için...
Uzmanlardan ölü deri uyarısı: Lekelenmemek için...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.