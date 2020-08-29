Sürekli ekran başında oturuyorsanız gözleriniz alarm vermeye başlayabilir! Gözyaşı miktarındaki...

Kontakt lens, ileri yaş, kullanılan bazı ilaçlar ve sahip olunan rahatsızlıklar kuru göz oluşumuna neden oluyor. Gelin birlikte göz kuruluğunun ne olduğuna bakalım ve nasıl teşhis ve tedavi edildiğini yakından inceleyelim.
GÖZ KURULUĞU NEDİR?
Göz kuruluğu, gözde bulanık görmeye ve rahatsızlık hissine yol açan bir hastalık. Gözün sürekli nemli kalarak en dışındaki kornea tabakasını düzenli bir şekilde yıkayan gözyaşı miktarının az olması ya da kalitesinin yetersiz olması durumudur. Gözyaşı, gözleri toz ve bakteriler gibi dış etkenlerden koruduğu gibi kornea tabakasının saydamlığının devamı için de önemli bir etkendir.
GÖZ KURULUĞU SEBEPLERİ NELERDİR?
Kontakt lens kullanımı,
Aşırı bilgisayar kullanımı,
A vitamini eksikliği,
Göz iltihaplanmaları,
Bazı otoimmün hastalıklar,
Yaşlanma,
Romatolojik hastalıklar,
Tansiyon, depresyon ve sivilce ilaçları,
Tiroit bezi gibi endokrinolojik hastalıklar,
Aşırı parlak ışık altında çalışmak,
GÖZ KURULUĞUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kuruluk hissi, yanma, batma, kaşıntı, bulanık görme, rüzgar hassasiyeti, gözün uykudan uyanıldığında açılmasında zorlanma, kontakt lens takımında zorluk gibi belirtileri bulunur.
GÖZ KURULUĞU TEŞHİSİ NASIL KONUR?
Eğer yukarıda saydığımız şikayetlere sahipseniz ihmal etmeden göz doktoruna görünmelisiniz. Göz kuruluğu şikayetinizin olduğunu söylediğinizde birtakım testler yapılır. Böylece teşhisi konabilir ve kuruluğun derecesi anlaşılır.
GÖZ KURULUĞU NASIL TEDAVİ EDİLİR?
En sık uygulanan tedavi yöntemi, suni göz yaşı damlalarıdır. Çoğu zaman şikayetler damlaların düzenli şekilde kullanılmasıyla giderilir. Ancak göz yaşı damlasının yeterli olmadığı durumda, gözyaşı kanalı geçici tıkaçla ya da lazerle tıkanarak göz yaşının kaybının azaltılması sağlanır.
GÖZ KURULUĞU NASIL ÖNLENİR?
Yeterli miktarda uyumak ve gözün belirli aralıklarla dinlendirilmesi göz kuruluğuna karşı koruma sağlar. Bilgisayarda çalışma ve kitap okuma sırasında odaklanma gerektiğinden göz kırpma sıklığı azalır bu da gözde kurumaya neden olan en büyük etmenlerden biri. Bu nedenle çalışma saatini 10’ar dakikalık kısa molalarla kesme göz kuruluğunun önlenmesinde etkili olacaktır.
Ayrıca kuru göz oluşumunu önlemek ya da belirtileri azaltmak için şu durumlara dikkat edilmesi gerekiyor:
Gözyaşının buharlaşmasını artıracağı için klima, pervane, ısıtıcı, saç kurutma makinesi gibi hava akımı oluşturacak cihazlardan uzak durulmalı.
Rüzgarlı havalarda göze direkt rüzgar vurmaması için koruyucu gözlük kullanılmalı.
Gözler saatte 5-10 dakika uzak bir noktaya bakılarak ve sık sık göz kırpıştırılarak dinlendirilmeli.
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