Sürekli ekran başında oturuyorsanız gözleriniz alarm vermeye başlayabilir! Gözyaşı miktarındaki...

Kontakt lens, ileri yaş, kullanılan bazı ilaçlar ve sahip olunan rahatsızlıklar kuru göz oluşumuna neden oluyor. Gelin birlikte göz kuruluğunun ne olduğuna bakalım ve nasıl teşhis ve tedavi edildiğini yakından inceleyelim.

GÖZ KURULUĞU NEDİR?

Göz kuruluğu, gözde bulanık görmeye ve rahatsızlık hissine yol açan bir hastalık. Gözün sürekli nemli kalarak en dışındaki kornea tabakasını düzenli bir şekilde yıkayan gözyaşı miktarının az olması ya da kalitesinin yetersiz olması durumudur. Gözyaşı, gözleri toz ve bakteriler gibi dış etkenlerden koruduğu gibi kornea tabakasının saydamlığının devamı için de önemli bir etkendir.

GÖZ KURULUĞU SEBEPLERİ NELERDİR?

Kontakt lens kullanımı,

Aşırı bilgisayar kullanımı,

A vitamini eksikliği,

Göz iltihaplanmaları,

Bazı otoimmün hastalıklar,

Yaşlanma,

Romatolojik hastalıklar,

Tansiyon, depresyon ve sivilce ilaçları,

Tiroit bezi gibi endokrinolojik hastalıklar,

Aşırı parlak ışık altında çalışmak,

Sigara ve alkol kullanımı göz kuruluğuna sebep olur.

GÖZ KURULUĞUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuruluk hissi, yanma, batma, kaşıntı, bulanık görme, rüzgar hassasiyeti, gözün uykudan uyanıldığında açılmasında zorlanma, kontakt lens takımında zorluk gibi belirtileri bulunur.