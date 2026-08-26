Sürekli toz alan ama yine de tozdan kurtulamayanların yaptığı 10 kritik hata

1. Kuru bezle sadece tozu havalandırıyoruz.

Eline kuru bir bez alıp sehpaları silerken aslında o tozları yok etmiyorsun. Sadece yerlerini değiştiriyorsun. Sen sildikçe tozlar havaya uçuyor, sen odayı terk ettikten hemen sonra da tıpış tıpış eski yerlerine geri konuyor. Bu yüzden bezini her zaman hafifçe nemlendirmelisin ki tozlar beze yapışıp hapsolsun.

2. Sıralamayı şaşırınca emekler boşa gidiyor.

Temizliğe gözünün ilk çarptığı yer olan masalardan veya sehpalardan başlarsan işin bitince çok üzülürsün. Çünkü en son avizeleri, dolap üstlerini veya yüksek rafları silerken oradaki bütün tozlar tıkır tıkır az önce temizlediğin alt yüzeylere dökülür. Kural basit; temizlik her zaman yukarıdan aşağıya doğru yapılmalı.

3. Süpürgeyi en son çalıştırmak büyük hata.

Genelde evi şöyle bir silip en son süpürmeyi severiz ama bu temizliği başa sarar. Elektrikli süpürgeler yerdeki pisliği çekerken arkasından güçlü bir hava üfler ve odadaki görünmez tozları havaya kaldırır. Doğru olanı, önce güzelce süpürmek, tozların havada uçuşup yere veya mobilyalara çökmesi için bir 15-20 dakika beklemek, en son toz alma bezini eline almaktır.

4. Dolu süpürge torbası tozu eve geri püskürtüyor.

Elektrikli süpürgenin haznesi dolduğunda ya da filtresi kirlendiğinde performansı düşer. Hatta daha da kötüsü, çektiği o ince tozları arkasındaki hava çıkışından odanın içine geri salmaya başlar. Süpürürken o tanıdık toz kokusunu alıyorsan bil ki filtre alarm veriyordur. Süpürgenin içini sık sık boşaltıp filtrelerini temiz tutmak bu yüzden çok önemli.

5. Şu meşhur tüy püsküller tozu sadece dağıtıyor.

Televizyonlarda veya dizilerde gördüğümüz o renkli toz püskülleri aslında tam bir aldatmaca. Tozu tutma özellikleri neredeyse hiç yok. Onları mobilyaya sürdüğün an tozu sadece sağa sola fırlatmış oluyorsun.

6. Spreyi doğrudan mobilyaya sıkmak toz davetiyesi.

Temizleyici spreyi şıkt dursun diye doğrudan ahşaba veya cama sıkıyorsan, aslında orada yapışkan bir tabaka oluşturuyorsun. Bu tabaka kurusa bile havadaki her küçük tozu üstüne çeker ve yapıştırır. Spreyi her zaman önce beze sıkıp, yüzeyi o bezle silmelisin.

7. Toz alırken camları açmak işi zorlaştırıyor.

"Hazır temizlik yapıyorum, ev bir hava alsın" diyerek camları sonuna kadar açıyorsan dışarıdaki sokak tozunu, polenleri ve egzoz dumanını içeri buyur ediyorsun demektir. Hele bir de rüzgar varsa, uçuşan tozlar yeni sildiğin yerlere yapışır.

8. Klimaların içini görmüyoruz ama içi toz kaynıyor.

Yazın serinlemek, kışın ısınmak için açtığın klimalar havayı sürekli döndürür ve içindeki filtreler zamanla toz yuvasına döner. Sen cihazı her çalıştırdığında, o görünmeyen toz bulutu doğrudan odanın içine üflenir. Mevsim geçişlerinde o filtreleri çıkarıp banyoda bir güzel yıkamak şart.

9. Evdeki tozun çok büyük bir kısmı ahşaptan veya camdan gelmez.

Halılardan, perdelerden, koltuk kumaşlarından ve yatak örtülerinden dökülen gözle görülmeyen liflerden oluşur. Sadece sehpaları silerek tozdan kurtulamazsın. Yatak tekstillerini ve perdeleri düzenli yıkamak, koltukları sık sık süpürmek tozu kökten azaltır.

10. Aynı bezle bütün evi dönmeye çalışmak.

Tek bir bezle salondan başlayıp yatak odasına, oradan koridora geçiyorsan bir odanın kirini diğerine taşıyorsun demektir. Bez bir süre sonra toza doyar ve artık temizlemek yerine sildiğin yerlerde gri gri dalgalar ve izler bırakmaya başlar. Bezi sık sık yıkamalı ya da her oda için ayrı bir temiz bez kullanmalısın.