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Suriye Anayasa Komitesi toplantıları 25 Kasım'da devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 16:46 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi rejim ve muhalif eş başkanlarının, toplantıların 25 Kasım'da Cenevre'de devam etmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu - Pedersen: - "Bence oldukça kıymetli ve çok iyi müzakerelerde bulunduk" - "Toplantılara çok iyi başlangıç yaptık. Müzakerelerin çok profesyonel şekilde geçtiğini söylemek adil olur" - "Açıkçası görüşmelerin pek çok insanın beklentisinden daha iyi geçtiğine inanıyorum"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir başlangıç yaptıklarını, görüşmelerin pek çok insanın beklentisinden daha iyi geçtiğini, 25 Kasım'da tarafların yeniden bir araya geleceğini bildirdi.

Özel Temsilci Pedersen, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Suriye Anayasa Komitesinin 45 kişilik yazım kurulunun beşinci ve son gün toplantılarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Komite'nin 150 üyesiyle 30 Ekim'de başlayan toplantıların başarılı geçtiğinin altını çizen Pedersen, bu hafta başından bu yana 45 kişilik anayasa yazım kuruluyla yoğun müzakereler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Pedersen, Anayasa Komitesi toplantılarına çok iyi başlangıç yaptıklarının altını çizerek, "Bence oldukça kıymetli ve çok iyi müzakerelerde bulunduk." dedi.

Muhaliflerin eş başkanı Hadi El Bahra ve rejimin eş başkanı Ahmed Kuzbari'nin görüşmelerde "profesyonelce" davrandığını anlatan Pedersen, iki eş başkanın toplantıların bir sonraki turu için Cenevre'de 25 Kasım'da yeniden bir araya gelme konusunda anlaşmaya vardıklarını aktardı.

Pedersen, rejim, muhalif ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 45 kişilik yazım kurulu heyeti üyelerine teşekkür ederek, "Gerek zorlu gerekse sancılı konuları görüştüler. Müzakerelerin çok profesyonel şekilde geçtiğini söylemek adil olur. Ve açıkçası görüşmelerin pek çok insanın beklentisinden daha iyi geçtiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Esed rejiminin hapishanelerinde tutuklu bulunan ve zorla kaybedilen on binlerce kişinin durumuna ilişkin görüşmelerde ilerleme sağlanıp sağlanamadığı sorusuna ise Pedersen, bu konuda taraflara baskı yapmaya devam edeceği karşılığını verdi.

- Komitenin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise üç listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.

Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması. Muhaliflerin eş başkanlığını Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) eski başkanı Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

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