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Suriye Anayasa Komitesi toplantısı başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.10.2019 16:04 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen Anayasa Komitesi toplantısının açılış töreninde, "Rejim ve muhalefetin üyeleri burada yüz yüze oturuyor. Bu tarihi bir an" dedi.

Suriye Anayasa Komitesi toplantısı başladı

İsviçre'nin Cenevre kentinde ilki düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi toplantısı, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in açılış konuşmasıyla başladı.

Pedersen, "Rejim ve muhalefetin üyeleri burada yüz yüze oturuyor. Bu tarihi bir an" dedi.

Sivil toplumun 50 üyesinin iki heyet arasında salonda hazır bulunduğunu belirten Pedersen, bu kişilerin farklı din, bölge ve deneyimlerden gelmesinin sürece büyük katkıda bulunacağını söyledi.

Pedersen, "Komite, bazı prensiplere dayanarak toplanıyor. Bunlar BM şartı, Güvenlik Konseyi kararları, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı, egemenliği ve anayasa yapımının Suriyelilerin öncülük ettiği ve sahibi bir süreç olduğu ilkelerimizi oluşturuyor" diye konuştu.

"Ekibimden anayasanıza ne yazacağınızı söylemesini beklemeyin. Siz Suriyeliler, bu Komite'nin üyeleri, taslağınızı kendiniz hazırlayacaksınız ve Suriye halkı onaylayacak." diyen Pedersen, ara buluculuk görevini tüm iyi niyetiyle üstleneceğini vurguladı.

Komite'nin Suriyeli 150 üyesinin de hazır bulunduğu toplantı, rejim heyetinin eş başkanı Ahmed Kuzbari ve muhalefet heyetinin eş başkanı Hadi el Bahra'nın konuşmasıyla sürecek.

KAYNAK: AA


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Anahtar Kelimeler:
Suriye anayasa komitesi

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