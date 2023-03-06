Suriye'de 10 yıl önce 41 sivili katletmişti! ABD'den o isme yaptırım: Esad rejiminden hesap sormak için...

ABD, 10 yıl sonra Suriye’de 41 sivili infaz eden Esad rejiminin askeri istihbarat görevlisi Amjad Yousef’e yaptırım uyguladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, Suriye’deki iç savaşın 12’inci yılına girildiğini hatırlatarak, Suriye’nin başkenti Şam’ın Tadamon Mahallesi'nde 16 Nisan 2013’te 41 silahsız sivili infaz eden Yousef ve eşi Anan Wasouf ile yakın aile üyelerine ABD’ye giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

"İŞLENEN BU CİNAYETLERİN..."

Blinken, “Soğukkanlılıkla ve metodik bir şekilde işlenen bu cinayetlerin videolu delilleri, bağımsız araştırmacılar tarafından uzun ve kapsamlı bir soruşturmanın ardından ilk kez 2022'de kamuoyuyla paylaşıldı” dedi.

ABD’nin Tadamon Katliamı kurbanlarını andığını belirten Blinken, “Bu katliamın görüntüleri, sayısız Suriyelinin öldürülmesi ve taciz edilmesiyle birleştiğinde ülkelerin siyasi bir çözüme doğru ilerleme kaydetmeden Esad rejimi ile ilişkilerini neden normalleştirmemeleri gerektiğine dair iç karartıcı bir hatırlatma görevi görüyor” dedi.

Suriye'de devam eden insan hakları ihlallerinin sorumlarının hesap vermesi için tüm uluslararası çabaları desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Blinken, “Esad rejiminden hesap sormak için hayatlarını riske atmaya devam eden cesur Suriyelilere desteğimiz sarsılmayacak. Mağdurlar için adaleti sağlamak ve Esad rejimi de dahil olmak üzere sorumlulardan hesap sormak için her türlü tedbiri alacağız. Suriyelilere karşı işlenen suçlar, ihlaller ve suiistimaller için hesap verilmesi ve adaletin sağlanması, Suriye'de ve bölgede istikrarlı, adil ve kalıcı bir barış için şarttır” dedi. (İHA)