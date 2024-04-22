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  4. Suriye'de sıcak saatler! ABD üssüne kamikaze İHA ve roketlerle saldırı düzenlendi

Suriye'de sıcak saatler! ABD üssüne kamikaze İHA ve roketlerle saldırı düzenlendi

22.04.2024 00:21
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İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükselirken, bu defa da ABD'nin Suriye'deki üssü hedef alındı. Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD güçlerinin konuşlandığı üsse, aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve roketlerle saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırı, geçtiğimiz şubat ayından bu yana bölgedeki ABD güçlerine düzenlenen ilk saldırı olarak kayıtlara geçti.

Suriye'de sıcak saatler! ABD üssüne kamikaze İHA ve roketlerle saldırı düzenlendi

Suriye’deki ABD üssüne saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin Yarubiye beldesindeki ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı'ndaki üs, İHA ve roketlerle hedef alındı.

Saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlanan İran destekli terörist gruplar, 28 Şubat 2024’te ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roketlerle saldırı gerçekleştirmişti.

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İRAN DESTEKLİ GRUPLAR SALDIRIYOR

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor. İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA'larla saldırıyor. (AA-İHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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suriye abd üssü saldırı
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