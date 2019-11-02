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Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 137 şehit verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 11:35 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu, el yapımı patlayıcıların imha çalışmaları ve terör örgütü YPG/PKK'nın saldırıları sonucu 137 şehit verdi

TEL ABYAD/RASULAYN (AA) - Türkiye'nin terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütü YPG/PKK'nın devam eden saldırıları sonucu Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO)137 asker şehit oldu.

SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması için arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Harekatın durdurulmasıyla Tel Abyad ve Rasulayn çevresindeki cephe hatlarını tutan SMO askerleri, teröristlere ait el yapımı patlayıcıları imha ve güvenlik tedbirlerini artırma çalışmalarının yanı sıra cephe hatlarında teröristlerin düzenlediği saldırılara karşı koymaya da devam ediyor.

Sahadaki SMO komutanlarından alınarak bilgiye göre, 9 Ekim'den bu yana yürütülen söz konusu çalışmalarda 137 SMO askeri şehit düştü, 508'i yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, "(Suriye Milli Ordusu) Bunlar şu anda bizim askerlerimizle beraber bu topraklarda kendi evlerini, topraklarını savunurken şehit olanlar. Bunlar ölümü korkutan, ölümü öldüren mücahitler. Askerimizle dayanışmalarının neticesi, bu zafere doğru bizleri götürüyor. Rabbim bizlere en yakın zamanda zaferi nasip etsin." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 23 Ekim'de AA Editör Masası'nda, "SMO önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamıştır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı SMO

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