Suriye Ordusu’ndan “400 PYD/PKK’lı Münbiç’i terk etti” iddiası

Suriye Savunma Bakanlığı, yaklaşık 400 PYD/PKK’lının Münbiç’i terk ederek Fırat’ın doğusuna çekildiğini iddia etti.

Türkiye’nin operasyon başlatması üzerine terör örgütü PYD/PKK, Suriye’nin Münbiç kentini rejim güçlerine terk edeceğini açıklamıştı. Suriye Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, yaklaşık 400 PKY/PKK mensubunun Münbiç’i terk ederek Fırat’ın doğusuna çekildiği iddia edildi. Açıklamada PKK’lı grubun 30’dan fazla araçla oluşturulan konvoyla geri çekildiği belirtildi.

