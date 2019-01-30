Suriye Ordusu’ndan “400 PYD/PKK’lı Münbiç’i terk etti” iddiası

Suriye Savunma Bakanlığı, yaklaşık 400 PYD/PKK’lının Münbiç’i terk ederek Fırat’ın doğusuna çekildiğini iddia etti.
Türkiye’nin operasyon başlatması üzerine terör örgütü PYD/PKK, Suriye’nin Münbiç kentini rejim güçlerine terk edeceğini açıklamıştı. Suriye Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, yaklaşık 400 PKY/PKK mensubunun Münbiç’i terk ederek Fırat’ın doğusuna çekildiği iddia edildi. Açıklamada PKK’lı grubun 30’dan fazla araçla oluşturulan konvoyla geri çekildiği belirtildi.
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