SURİYE ŞEHİDİNİ 10 BİN KİŞİ UĞURLADI

SURİYE'nin Azez ve Afrin kentleri arasındaki Melkiye Bölgesi'nde Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (21) cenazesi memleketi Aksaray'da yaklaşık 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehit Ergen’in ağabeyi Muhammet Ergen, "Beni de kardeşimle birlikte gömün. Bu acıya nasıl dayanırım.ö diyerek gözyaşı döktü. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından Melkiye bölgesine konuşlanan Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye PKK/YPG'li teröristler tarafından dün havan saldırısı düzenlendi. 1 askerin yaralandığı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in cenazesi dün akşam saatlerinde memleketi Aksaray'a getirildi. Bugün de Somuncu Baba Külliyesi'ndeki morgdan alınıp annesi Fadimana Balkış'ın, evine getirilerek helallik alındı. Annesinden boşanan babası Erdal Ergen de, oğlunun cenazesini karşıladı. Oğlunun naaşı gören anne Fadimana Balkış, fenalaşıp bayıldı. Balkış'a, hazırda bekletilen ambulansta sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Şehit Ergen'in cenazesi alınan helalliğin ardından dini ve askeri törenin yapılacağı Ulu Cami'ne getirildi.