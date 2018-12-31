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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 23:54 | Son Güncelleme

Obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoylar Mardin'e ulaştı

MARDİN (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoylar Mardin'e ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoylar, merkez Artuklu ilçesine geldi.

Batman ve Diyarbakır'dan gönderilen konvoy, Artuklu ilçesinden Nusaybin ilçesine doğru gitti.

Öte yandan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen konvoy da sınır hattı boyunca Şırnak'a doğru ilerledi.

Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

İldeki polis geçiş noktalardan geçen konvoylara el sallayan polislere, askeri araçlardaki personel de korna çalarak karşılık verdi.

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Anahtar Kelimeler:
askeri sevkiyat obüs Suriye sınırı tank

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