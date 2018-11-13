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Suriye sınırında PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen terör örgütü PYD/PKK mensubu gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen terör örgütü PYD/PKK üyesi yakalandı.

Güvenlik güçleri, Suriye'nin Rasulayn ilçesinden kaçan teröristin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçeceğine ilişkin istihbarat bilgisine ulaştı.

Sınırdaki önlemlerini artıran güvenlik güçleri, Aksoy Hudut Karakolu yakınlarında yurda girmeye çalışan PYD/PKK mensubunu gözaltına aldı.

Terörist, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Ceylanpınar Suriye Şanlıurfa terörist

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